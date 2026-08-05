США ведут переговоры о предоставлении Украине лицензий на производство ракет для Patriot, несмотря на сомнения Трампа – Reuters

Соединенные Штаты Америки продолжают вести переговоры с Украиной о передаче лицензии на производство ракет-перехватчиков для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot. В то же время президент Дональд Трамп неоднократно скептически высказывался по поводу такого соглашения.

Видео дня

Об этом сообщает агентство Reuters. Кроме того, корпорация Lockheed Martin рассматривает возможность привлечения Украины к производству более дешёвой ракеты для американских ЗРК.

Что известно

Одним из вариантов, по словам источников агентства, является производство отдельных компонентов Patriot в Украине с последующей окончательной сборкой в Европе, в частности в Германии. Также рассматривается возможность присоединения Украины к уже действующей американо-европейской программе производства боекомплекта для Patriot или создания более дешевой версии ракеты PAC-3.

В то же время Киев настаивает на получении большего количества ракет PAC-3 последней версии, способных сбивать российские баллистические ракеты.

Во время июльской встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство PAC-3, но на прошлой неделе глава Белого дома, по всей видимости, изменил мнение после "сложной встречи с Зеленским в Белом доме".

По словам Трампа, США не согласились разрешить Украине "производить ракеты Patriot", и США должны быть "очень осторожными, разрешая кому-либо их производить".

Переговоры никто не прекращал

Источники агентства сообщают, что переговоры не были остановлены. Переговорами занимается посол США при НАТО Мэтью Уитакер, который во время июльского визита в Киев обсуждал с украинскими чиновниками и делегатами от ОПК Украины возможные варианты сотрудничества.

Однако даже в случае достижения соглашения Украина не получит БК к Patriot в ближайшее время. По оценкам источников, производство может начаться только через год или более, поэтому Киев продолжает призывать союзников передавать собственные запасы перехватчиков.

Возможным долгосрочным вариантом является участие Украины в производстве новой, более дешевой ракеты Patriot PAC-3 ACE, которую разрабатывает компания Lockheed Martin. В то же время американские чиновники отмечают, что запуск производственных линий – сложный процесс и обычно занимает до семи лет после заключения лицензионного соглашения.

Напомним, во время встречи в Анкаре Трамп первым предложил Зеленскому, чтобы Украина сама производила перехватчики для Patriot. И уже в тот же день у Украины появилось письменное соглашение с американской оборонной компанией Raytheon о совместном производстве в Украине ракет-перехватчиков.

А вот Варшава рассмотрит вопрос о передаче Украине ракет для систем Patriot в течение ближайших 100 дней. Этот период может стать решающим для хода войны, а польские власти сделают все возможное, чтобы помочь Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!