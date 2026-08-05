Трамп отказал Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет для системы Patriot – FT

Президент США Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить сотни дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Американский лидер объяснил своё решение дефицитом запасов в США и необходимостью сохранить их для защиты американских объектов на Ближнем Востоке.

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Отказ прозвучал на фоне усиления российских воздушных атак по Украине. Об этом сообщает Financial Times.

В ночь на 5 августа Россия выпустила по Киеву 24 баллистические ракеты, четыре противокорабельные ракеты и 115 ударных беспилотников. Украинская ПВО сбила 98 дронов, однако ни одну баллистическую ракету перехватить не удалось.

После атаки президент Владимир Зеленский заявил, что дефицит средств противоракетной обороны напрямую влияет на количество жертв среди гражданского населения.

"Балистические ракеты-перехватчики могли бы спасти жизни людей, которые погибли сегодня. Очень важно, чтобы наши партнеры понимали: задержки с их поставками или нежелание предоставлять системы противоракетной обороны напрямую приводят к таким ужасным жертвам и разрушениям", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, основными целями российской атаки были гражданские объекты.

"Эти объекты не имели никакого отношения к войне — пивоварня, склады строительных материалов и гражданские логистические комплексы", — заявил он.

В то же время Министерство обороны РФ утверждает, что удары были нанесены по транспортным, логистическим и распределительным центрам, которые якобы использовались для хранения оружия, военных грузов и производства беспилотников.

Трамп заявлял о готовности рассмотреть возможность лицензирования производства ракет Patriot в Украине или Европе. Однако в комментарии для издания он подчеркнул, что окончательного решения пока нет.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Это чрезвычайно необычное оружие, и… нам нужно быть немного осторожными в отношении того, кому мы выдаем лицензию. Мы не очень часто выдаем лицензии на такое оборудование", — сказал Трамп.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер, в свою очередь, признал, что даже в случае запуска такого проекта Украина не получит результата в ближайшее время.

"Долгосрочное производственное соглашение не будет реализовано уже этой зимой. Поэтому мы продолжим работать над этим", — отметил он.

Зеленский также призвал партнеров усилить санкционное давление на Россию. Ведь значительная часть производства российских баллистических ракет до сих пор не подпадает под санкции.

"Партнеры, которые пока не готовы играть более активную роль в поставках перехватчиков, могут помочь, введя новые санкции. Значительная доля производства российских баллистических ракет до сих пор не подпадает под санкции", — заявил президент Украины.

Напоминаем, что долгосрочное соглашение о производстве ракет Patriot для Украины не будет заключено до начала зимы. В то же время США будут выполнять первоочередные задачи, в частности обеспечение Украины необходимыми средствами противовоздушной обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что только в июле 2026 года российские оккупационные войска нанесли 10 ударов различной мощности по столице Украины – Киеву. В августе террор продолжается. При этом во время этих атак противник использовал преимущественно ракеты, которые трудно перехватить обычными системами ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский уже не первый месяц обращается к партнерам с просьбой обеспечить поставки противоракет, но, похоже, украинцам придется и самостоятельно заботиться о собственной безопасности. Поэтому понимание того, какие средства применяет враг, сейчас важно как никогда.

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