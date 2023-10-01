Лише трішки. США входять у виборчу фазу, тому інформаційний простір не раз здригатиметься через перепалки між республіканцями та демократами щодо України. Покажу на ось цьому ж кейсі.

Що насправді відбулося:

Президент США Джо Байден підписав схвалений Конгресом закон, який передбачає продовження фінансування уряду США до 17 листопада. Перед тим сенат - слідом за палатою представників - схвалив проєкт тимчасового фінансування уряду. Це відбулося менш ніж за чотири години до дедлайну.

Гарячка виникла через те, що демократи та республіканці не змогли ухвалити бюджет країни, а тому підготували тимчасову "милицю", щоб уникнути shutdown з 1 жовтня 2023 року: тобто, коли частина державного апарату та всі військові залишаються без зарплат.

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"Милиця" не передбачає фінансової та військової допомоги Україні. Сенат напередодні запропонував її, та нижня палата Конгресу на вимогу трампістів виключила положення про $6,15 млрд додаткової підтримки Україні.

Так що з допомогою?

Джо Байден закликав Конгрес таки повернути додаткову фінансову підтримку для України, яка була виключена із бюджетного законопроєкту.

"Сенат розгляне пакет фінансування для України "в дуже короткий термін" і може прийняти його як окремий законопроєкт або як частину більшого пакета фінансування для міноборони США. Будь-який пакет фінансування пройде в палаті представників", - сенатор Майк Раундз.

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