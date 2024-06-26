Попытка ВМС США обуздать пророссийских террористов в Красном море обернулась провалом Uncle Sam в этой изнурительной битве, утверждает Forbes. И речь идет не столько о военной слабости, сколько стратегической неловкости.

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Американські ВМС у Ємені захищають важливий торговий шлях між Європою та Азією. Їм доводиться економити боєприпаси під час операції, наче ЗСУ - під Часовим Яром. Наприклад, США виготовляє критично мало ракет Tomahawk: у 2023 році їх створено лише 55 одиниць, тоді як за перший день операції в Ємені ВМС США випустили 80 таких ракет. Торпеди, стрілецька зброя - все в дефіциті.

За підтримку лідерства своєї країни американці платять мільярди доларів зі своїх кишень. За останній рік тільки на операції в Ємені США витратили не менше $1,6 млрд. Це без врахування ракет, які Пентагон вимушений терміново замовляти, переплачуючи за них додаткові мільярди. Коли б США виготовляли Tomahawk на рівні 2007 року, то ракети були б дешевшими, і світ не опинився б в "заручниках" в іранських проксі.

Сьогодні вороги намагаються випередити США у повітрі, тоді як американській авіації не вистачає фінансування на розвиток, модернізацію і виробництво літаків. Обіцяні винищувачі F-35 не здатні працювати з повною ефективністю та виконувати всі необхідні місії. Виробництво винищувачів нового покоління також під питанням — через обмежений бюджет.

Forbes натякає, що глобальне лідерство надто дорого обходиться США, країні деталі важче тримати в руках жезл світового поліцая. Натомість є багато підстав твердити, що саме геополітична незграбність, розгубленість Вашингтону є першопричиною цієї геополітичної кволості, а не фінансові проблеми. Ось декілька фактів зі свіжого FT (https://www.ft.com/content/dc127392-2d98-4571-8ec9-2ed82b510b46). (https://www.ft.com/content/dc127392-2d98-4571-8ec9-2ed82b510b46)

Пентагон досі не підписав контракти на значну кількість пакетів додаткового виробництва зброї, що дало б поштовх для розвитку галузі.

5-ть найбільших оборонних груп США — Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing і General Dynamics — отримали $13 млрд на поточне виробництво, але навіть ці концерни не мають довгострокових контрактів. Це унеможливлює довгострокове зростання галузі.

У цифрах "слимаковість" виглядає так: ракетний підрозділ групи Lockheed зростатиме до очікуваного рівня потужності наступних 3-5 років; General Dynamics за 2 роки змогла збільшити виробництво дефіцитних 155-мм боєприпасів на 83%. Це при тому, що США виготовляють в рік снарядів менше, ніж рашисти вистрілюють в місяць.

Схоже, глобальне лідерство - це надто непомірний тягар для лібералізованих голубів миру американської політики. Під тиском зовнішніх обставин Вашингтон вимушений рефлексувати. Але щоб насправді підтвердити своє глобальне лідерство, особливо в сучасних зонах напруженості, Uncle Sam потрібно розібратися з домашніми проблемами та повноцінно перезапустити американський ВПК. Бо "погані хлопці" самі себе не вгамують.

Інакше кажучи: або США підтвердять свій статус PAX Americana, або світовий порядок перекроять нові "біполярні" претенденти на лідерство.