США пугают Китай Индией: смогут ли американцы 'убедить' Си Цзиньпина отказаться от России

Помощник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан посетил Китай и провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел страны Ван И. В преддверии переговоров глава китайской дипломатии заявил о заинтересованности "в здоровых и стабильных отношениях с США". Американцы также не против в определенной степени уменьшить напряжение, но для администрации президента США Байдена "здоровые и стабильные" отношения с Китаем во многом зависят от той поддержки, которую Пекин оказывает Москве в отношении войны в Украине.

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Американские СМИ назвали тему китайской дружбы с Россией одной из главных во время визита Салливана, отмечая, что добиться каких-либо значимых результатов в этом направлении вряд ли удастся. Си уже определился с необходимостью своей поддержки Путина, видя в этом на сегодняшний день для себя больше плюсов, чем минусов из конфронтации с Западом, которую имеет на сегодняшний день.

Наиболее важным моментом этого визита является попытка договориться, пока есть хоть какая-то атмосфера доброжелательности во взаимоотношениях между Байденом и Си. Ведь что ждет китайско-американские отношения после победы на выборах президента США того же Дональда Трампа, сегодня сложно прогнозировать.

О том, что стоит за визитом помощника президента США по национальной безопасности Салливана в Китай, – в материале OBOZ.UA.

Впервые за многие годы

Визит Салливана в КНР (он является первым советником США по национальной безопасности с 2016 года, который посетил Китай) состоялся в тот момент, когда в Штатах в разгар президентская кампания, в которой оба кандидата заняли жесткую позицию по КНР. В то же время визит именно после съезда Демократической партии может намекать, что в случае избрания кандидатки в президенты США от демократов Камалы Харрис контроль и определенная стабильность отношений Вашингтона с Пекином сохранятся, что вряд ли состоится за Трампа, который уже пригрозил общей 60% пошлиной Китайский экспорт. Нынешняя администрация хотя и ввела ряд болезненных ограничений для китайских компаний и банков, за их сотрудничество с РФ, но все же стремится к диалогу, чтобы не допустить перерастания конкуренции в горячий конфликт.

"Откровенный" диалог, но будут ли результаты

Во время встречи главы КНР Си Цзиньпина и Джейка Салливана – "дискуссии носили откровенный, содержательный и конструктивный характер", заявили обе стороны. Кажется, Салливан в очередной раз передал Си "предложения" от Байдена на рассмотрение.

После определенного размышления состоится телефонный разговор между Си Цзиньпинем и Джо Байденом, согласованный сторонами. Также Джейк Салливан не исключил, что Си и Байден могут встретиться лично, если примут участие в заседании G20 или саммите АТЭС в этом году. Хотя эти мероприятия пройдут уже после выборов в США, если китайский лидер объявит о своем согласии на встречу до выборов, это даст дополнительные баллы демократам. Именно после этого и станет ясно или хотя бы в чем Китай и США найдут нечто похожее на общее мнение.

Согласно заявлению МИД Китая, "стороны провели углубленный обмен мнениями по китайско-американским отношениям, деликатным темам и основным международным и региональным актуальным темам" – то есть в очередной раз поговорили об Украине и поддержке Пекином России, Ближнем Востоке и Тайване и самой болезненной ныне для китайцев теме - санкции.

Американцы своими санкциями бьют прицельно электромобилями, солнечными панелями и литиевыми батареями – продуктами "новых производительных сил", на которые делают ставку в материалах 3-го пленума ЦК КПК. Пекин давно жалуется на усилия США отрезать Китай от передовых технологий, а также шаги Белого дома к сотрудничеству с союзниками по безопасности и экономике. К примеру, Канада объявила, что введет пошлины на китайские электромобили, алюминий и сталь за несколько часов до прибытия Салливана в Пекин.

Белый дом отметил, что "американская сторона не намерена разрывать связи с Китаем и придерживается политики одного Китая. Цель американской политики состоит в том, чтобы найти способ сделать американо-китайские отношения устойчивыми. Американская сторона готова продолжать поддерживать стратегическую коммуникацию с Китаем для укрепления взаимопонимания". То есть канал диалога открыт, но для его жизнеспособности нужны шаги навстречу, а точнее от России.

Но пока на это рассчитывать не приходится. Салливан по итогам своего визита уже заявил, что Китай и США не добились прогресса в обсуждении путей прекращения российско-украинской войны и не пришли ни к какому конкретному дипломатическому плану. Очевидно, что для Си особого выбора по большому счету нет, а каждый последующий год поддержки России в ее войне против Украины и конфронтации с Западом сужает для него пространство для любых внешнеполитических маневров. Поэтому вряд ли попытки Джейка Салливана объяснить китайским коммунистам о целесообразности уменьшения поддержки Путина и, таким образом, взаимопонимания с Вашингтоном, будут результативными. В ближайшее время никакие здоровые и стабильные отношения между Китаем и Западом не просматриваются, чтобы не декларировали обе стороны.

"Американизация" Индии продолжается

В преддверии визита Салливана американцы направили товарищу Си определенный сигнал – с кем они собираются дружить (и может вместе воевать) против КНР.

На днях министр обороны Индии Раджнатх Сингх завершил визит в США. Стороны договорились об укреплении военно-технического сотрудничества, которое должно стать частью их глобального стратегического партнерства. США и Индия будут развивать совместные проекты, включая производство ракетных двигателей, при этом Дели ведет переговоры о закупке беспилотников, ракет "воздух – земля" и управляемых авиабомб. Одной из главных целей визита стало завершение переговоров по закупке 31 беспилотного летательного аппарата большой дальности MQ-9B для индийских вооруженных сил.

Индия на сегодняшний день все еще достаточно сильно зависит от поставок российского вооружения, но американцы все активнее уменьшают эту зависимость, предоставляя свое оружие. В официальном заявлении индийского минобороны отмечается "возрастающий темп оборонного взаимодействия между Индией и США на разных уровнях", а в Вашингтоне уже не считают "непреодолимым препятствием" военно-технические связи российско-индийского ВПК.

"Между нашими странами сохраняются отличные военные отношения. Значительная часть американской национальной оборонной стратегии, сосредоточенная вокруг Индо-Тихоокеанского региона и нашего противодействия Китаю, а Индия оказалась по этому делу отличным партнером", – уже прозрачно намекает на недалекого будущего заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

США и Индия будут развивать совместные проекты военного производства, включая беспилотные платформы, боеприпасы и наземные мобильные системы и расширят сотрудничество в подводной и космической сферах. Так страны обсудили последние детали проекта производства в Индии реактивных двигателей GE-414 американской компании GE Aerospace. Эти двигатели предназначены для истребителей пятого поколения с элементами Стелс, которые Индия планирует поставить на вооружение своих ВВС после 2030 года.

Еще одним шагом, который демонстрирует все более активное стремление администрации США найти способы заинтересовать Дели в дальнейшем сближении, стало то, что накануне визита главы Минобороны Индии в Штаты министр науки и технологий страны Джитендра Сингх, отвечающий в правительстве за ядерную и космическую программы, сообщил о ход реализации прорывного американо-индийского проекта в области космических исследований По его словам, к апрелю следующего года индийский астронавт отправится на МКС в рамках совместной инициативы американского НАСА и Индийской организации космических исследований.

Индия как противовес Китаю в мирном процессе

В Белом доме положительно оценили визит индийского премьера Нарендры Моди в Киев и призвали наконец-то сделать выбор между Америкой и Россией. Вот как это событие прокомментировал координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Индия – сильный партнер США, как и сам премьер-министр Моди. Это позволило всем сторонам говорить о том, что Индия также активно включилась в миротворческий процесс в Украине".

Собственно, о возможном изменении роли Индии в миротворческом процессе может свидетельствовать и тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью индийским СМИ, что хотел бы провести второй Саммит мира в одной из стран Глобального Юга. И именно Индия может стать таким местом.

При этом всем Владимир Зеленский раскритиковал так называемый мирный план Китая по урегулированию войны в Украине, хотя до последнего времени представители украинской власти пытались обходить резкие заявления относительно китайских предложений. Более того, господствовало мнение, что если КНР захочет, то сможет заставить Россию прекратить эту войну. Поэтому для украинского руководства так важно добиться потепления отношений с Китаем. Наибольшим дипломатическим достижением в украинско-китайских отношениях стал визит главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, причем не в Пекин, а в Гуанджоу, где прошли его переговоры с министром иностранных дел КНР.

"Премьер-министр Индии Моди спросил мое мнение о китайском мирном плане. И я сказал, что это не план. Это просто политическое заявление, чтобы сказать, что они не забывают о войне, но это просто на бумаге", – заявил Зеленский в интервью изданию O Globo. Подчеркнув, что Украина заинтересована в "конкретных и честных предложениях".

Собственно, визит Моди в Украину и его такие вот разговоры с Зеленским уже вызвали нервную реакцию у россиян. Путин сразу же организовал телефонный разговор с Моди, и как говорится из сообщений Кремля, дважды "выразил свою оговорку, изложив ключевые проблемы" "конфликта" и дал принципиальную оценку деструктивной линии "киевской власти и ее западных покровителей". Переводя с официального языка – пытался "промыть" мозг индийскому лидеру, который пошел не по той дороге, которой бы хотели в РФ.

Санкции США бьют по Китаю, но этого недостаточно

"На мой взгляд, одна из главных тем визита Салливана в Пекин – уменьшение сотрудничества между Китаем и Россией. Американцы уже много раз предупреждали Китай, чтобы он не помогал явно РФ и ВПК агрессора. Салливан в очередной раз предупредил Си, что США будут реагировать. Хотя американцы уже активно вводят санкции. Последний пакет в августе коснулся 46 компаний из КНР, а проверки платежей китайских финансовых организаций стали еще более тщательными. Китайские государственные банки массово прекращают сделки с Россией и платежи на миллиарды юаней задерживаются. Возможно, такие последствия заставят КНР опомниться наконец" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, вторичные санкции и определенное давление американцев заставляет китайцев немного ограничивать свою поддержку России. Но проблема в том, что американский рынок зависит от китайских товаров. Есть такая экономическая взаимозависимость, которая не позволяет использовать более решительные механизмы борьбы с политикой Китая на российском направлении, что предоставляет китайцам определенное поле для маневра и уменьшение своих потерь.

"Хотя КНР достаточно болезненно реагирует на санкции, но кардинально не планирует менять свою политику по поддержке России. Мне кажется максимум, на что мы можем рассчитывать, что КНР формально примет участие в Глобальном саммите мира. Но, опять же, Китай смотрит на то, что для него отношения с Россией гораздо более ценны, чем отношения, например, с Украиной. Си Цзиньпин ни разу не приехал в Киев и, скорее всего, не приедет. Та же Индия занимает более независимую позицию в международных отношениях.

Что касается Китая, то мы правильно делали, стараясь хотя бы минимально перетянуть его на свою сторону. Это была правильная политика, и мы сделали все, что было возможно. Но нужно быть реалистом: Китай не заинтересован в победе Украины и в поражении России. Он сделал свой выбор в пользу поддержки России", – отметил Александр Мережко.