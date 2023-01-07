США призвали Италию как можно скорее передать Украине ЗРК SAMP/T – La Repubblica

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало призвал Рим как можно быстрее предоставить Украине следующий пакет помощи. Речь идет, в частности, о зенитно-ракетных комплексах SAMP/T.

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Об этом пишет газета La Repubblica, ссылаясь на информацию собственных источников. В официальном коммюнике Белого дома о разговоре отмечается, что Салливан и Тало осудили агрессию России против Украины.

Они также подтвердили готовность оказания помощи Украине, "в частности, поддержку энергетической устойчивости Украины и военного оборудования".

Источники газеты утверждают, что Вашингтон оказывает давление на Рим с целью скорейшего снабжения Украины систем противовоздушной обороны, в частности, комплекса SAMP/T итальянско-французского производства.

На политическом уровне обещание отправить эти зенитно-ракетные комплексы было дано еще несколько недель назад, однако правительство Италии пока не утвердило решение об этом в шестом пакете военной помощи Украине.

SAMP/T имеет ограниченные возможности против баллистических ракет, но они мощны против самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Таким образом, эти ЗРК способны защитить даже такой большой город, как Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Германии официально заявило, что передаст Украине системы ПВО Patriot и БМП Marder. Такое решение было принято после телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена. В ходе беседы также была достигнута договоренность о передаче Соединенными Штатами Украине БМП Bradley.