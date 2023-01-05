Германия передаст Украине системы ПВО Patriot и БМП Marder – заявление правительства

Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны Patriot, а также БМП Marder. Решение о военной помощи было принято после телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом.

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Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ. Отмечается, что после заявления Франции Германия и США также хотят поставлять боевые установки нашей стране.

"Германия хочет поставить боевые машины пехоты типа Marder, а США – боевые машины пехоты типа Bradley. Соответственно, Германия также предоставляет зенитно-ракетную батарею Patriot", – сказано в сообщении.

Кроме того, Германия и США планируют обучить бойцов Вооруженных сил Украины работе с данными системами.

Как известно, Украина в течение нескольких месяцев множество раз подавала запросы на поставку основных боевых танков. Но Германия всегда отклоняла этот запрос, аргументируя свое решение тем, что ни одна страна еще не поставляла модели, произведенные на Западе.

Тем временем ФРГ поставляла в Украину ЗРК, самоходные гаубицы, зенитные танки Cheetah, а также боеприпасы и технику.

Но в среду, 4 января, Франция объявила, что поставит Украине разведывательные танки AMX-10 RC. Это и стало толчком для Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на данное решение. В своем заявлении в Twitter он поблагодарил Бундестаг.

"Спасибо @Bundeskanzler за решение предоставить Украине батарею зенитных ракет Patriot. С учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет!" – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по внешней политике правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Мюллер заявил, что федеральное правительство не планирует поставлять танки Leopard Украине. Он объяснил это тем, что такое вооружение может быть передано только "в координации с партнерами по НАТО".

Также OBOZREVATEL писал, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему Германия может затягивать процесс передачи украинской армии танков Leopard-2. По его убеждению, ФРГ ждет соответствующего сигнала от Соединенных Штатов Америки.

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