США предложили Ирану передать обогащенный уран России, Тегеран против – The Guardian

В ходе непрямых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по ядерной программе последней США предложили Ирану передать обогащенный уран "в третью страну, например Россию". Этот вопрос будет основным во время следующего раунда переговоров.

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Следующий раунд переговоров может состояться уже в субботу в Риме. В The Guardian утверждают, что "Иран будет противостоять предложению США".

Иран заявляет, что запасы обогащенного урана, накопленные за последние четыре года, должны оставаться в республике под наблюдением представителей ООН, а точнее – мониторов Международного агентства по атомной энергии. Это гарантия Тегерана на случай, если будущая администрация США выйдет из соглашения, как это сделал сам Дональд Трамп в 2018 году.

Логика проста: если ядерные запасы будут вывезены из Ирана, а США выйдут из нового ядерного соглашения, республике "придется начать с нуля" процесс обогащения урана.

Как сообщал OBOZ.UA, в Маскате, Оман, 12 апреля прошел первый раунд переговоров Ирана и Соединенных Штатов по иранской ядерной программе. Делегации сторон возглавляли спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Однако единственное, что официально обнародовали стороны по факту переговоров – будет следующий раунд переговоров уже на следующей неделе.

В The Guardian утверждают, что кроме косвенных переговоров в Маскате "прямые встречи между Виткоффом и Арагчи также состоялись". И, возможно, состоятся снова в субботу, теперь уже в Италии, премьер которой Джорджия Мэлони согласилась на организацию следующего раунда переговоров.

Отметим, что уже известно – Аббас Арагчи посетит столицу страны-агрессора Москву в преддверии второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Издание добавляет, что вице-президент США Джей Ди Вэнс также будет находиться в Риме на Пасхальные выходные, и напоминает, что США принуждают Иран к переговорам, угрожая военными действиями на территории республики.

Напомним, что в марте 2025 года Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь произойдет".

В свою очередь иранский верховный лидер Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с запугивающими его правительствами. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а только потому, что хотят "доминировать".

В начале апреля Иран привел свою армию в боевую готовность. Власти страны отметили, что это решение было принято из-за угрозы США, и силы Ирана "готовы к любому развитию событий".

Как отметили в США, Иран может "перестать существовать" уже к сентябрю 2025 года, если не согласится на соглашение о неядерном статусе, предложенное президентом Соединенных Штатов.

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