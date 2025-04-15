Глава МИД Ирана посетит Москву перед вторым этапом переговоров с США о своей ядерной программе: что известно
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит столицу страны-агрессора России Москву накануне второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном относительно иранской ядерной программы. Первая встреча иранских и американских официальных лиц состоялась 12 апреля в Маскате (Оман), следующая назначена на 19 апреля.
Об этом пишет Reuters. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Арагчи "обсудит последние события, связанные с переговорами в Маскате" с российскими официальными лицами.
В то же время AFP пишет, что в министерстве иностранных дел РФ подтвердили визит Арагчи и заявили, что он встретится с главой ведомства Сергеем Лавровым и другими чиновниками.
Как известно, Москва, участница ядерного пакта Ирана 2015 года, поддержала право Тегерана на гражданскую ядерную программу.
Reuters с ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника отмечает, что переговоры 12 апреля обе стороны охарактеризовали, как позитивные, хотя встреча "была направлена только на установление условий возможных будущих переговоров".
Второй раунд ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном пройдет в Маскате (Оман), сообщило государственное информационное агентство Ирана IRNA со ссылкой на Багаи. В то же время CNN пишет, что встреча, вероятно, состоится в Риме (Италия), но это еще не окончательно решено.
"Тегеран подошел к переговорам с осторожностью, сомневаясь в вероятности соглашения и с подозрением относясь к Трампу, который пригрозил бомбить Иран, если не будет соглашения. Вашингтон стремится остановить работу Тегерана по обогащению урана, которую Соединенные Штаты, Израиль и европейские державы считают путем к ядерному оружию. Иран заявляет, что его ядерная программа направлена исключительно на производство гражданской энергии", – напомнили в Reuters.
Во время своего первого срока Трамп в 2018 году разорвал ядерный пакт Тегерана 2015 года с шестью мировыми державами и вновь ввел парализующие санкции против Исламской Республики.
С 2019 года Иран значительно превзошел ограничения соглашения 2015 года по обогащению урана, произведя запасы с высоким уровнем чистоты расщепляющегося материала, значительно превышающим тот, который западные державы считают оправданным для гражданской энергетической программы, и близким к тому, который требуется для ядерных боеголовок.
Международное агентство по атомной энергии подняло тревогу в связи с растущими запасами урана, обогащенного на 60%, в Иране и не сообщило о реальном прогрессе в решении давних проблем, включая необъяснимое присутствие следов урана на незаявленных объектах.
Как сообщал OBOZ.UA, 14 апреляДональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран был "богатой и великой нацией", однако страна должна избавиться от ядерной программы. Он призвал проводить переговоры быстро, иначе Вашингтон будет готов "сделать что-то жестокое".
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