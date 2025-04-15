Глава МИД Ирана посетит Москву перед вторым этапом переговоров с США о своей ядерной программе: что известно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит столицу страны-агрессора России Москву накануне второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном относительно иранской ядерной программы. Первая встреча иранских и американских официальных лиц состоялась 12 апреля в Маскате (Оман), следующая назначена на 19 апреля.

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Об этом пишет Reuters. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Арагчи "обсудит последние события, связанные с переговорами в Маскате" с российскими официальными лицами.

В то же время AFP пишет, что в министерстве иностранных дел РФ подтвердили визит Арагчи и заявили, что он встретится с главой ведомства Сергеем Лавровым и другими чиновниками.

Как известно, Москва, участница ядерного пакта Ирана 2015 года, поддержала право Тегерана на гражданскую ядерную программу.

Reuters с ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника отмечает, что переговоры 12 апреля обе стороны охарактеризовали, как позитивные, хотя встреча "была направлена ​​только на установление условий возможных будущих переговоров".

Второй раунд ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном пройдет в Маскате (Оман), сообщило государственное информационное агентство Ирана IRNA со ссылкой на Багаи. В то же время CNN пишет, что встреча, вероятно, состоится в Риме (Италия), но это еще не окончательно решено.

"Тегеран подошел к переговорам с осторожностью, сомневаясь в вероятности соглашения и с подозрением относясь к Трампу, который пригрозил бомбить Иран, если не будет соглашения. Вашингтон стремится остановить работу Тегерана по обогащению урана, которую Соединенные Штаты, Израиль и европейские державы считают путем к ядерному оружию. Иран заявляет, что его ядерная программа направлена ​​исключительно на производство гражданской энергии", – напомнили в Reuters.

Во время своего первого срока Трамп в 2018 году разорвал ядерный пакт Тегерана 2015 года с шестью мировыми державами и вновь ввел парализующие санкции против Исламской Республики.

С 2019 года Иран значительно превзошел ограничения соглашения 2015 года по обогащению урана, произведя запасы с высоким уровнем чистоты расщепляющегося материала, значительно превышающим тот, который западные державы считают оправданным для гражданской энергетической программы, и близким к тому, который требуется для ядерных боеголовок.

Международное агентство по атомной энергии подняло тревогу в связи с растущими запасами урана, обогащенного на 60%, в Иране и не сообщило о реальном прогрессе в решении давних проблем, включая необъяснимое присутствие следов урана на незаявленных объектах.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 апреляДональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран был "богатой и великой нацией", однако страна должна избавиться от ядерной программы. Он призвал проводить переговоры быстро, иначе Вашингтон будет готов "сделать что-то жестокое".

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