США передали руководство 'Рамштайном' Британии и Германии, – Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты уже передали руководство Контактной группой по обороне Украины в формате "Рамштайн" Великобритании и Германии. Он отметил, что Америка больше не гарантирует безопасность Европы.

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Об этом Хегсет сказал в среду, 23 апреля, выступая в Военном колледже армии США. По его словам, современные угрозы требуют иного подхода к коллективной безопасности.

Решение о передаче руководства "Рамштайном" европейским странам символизирует переход к более широкому привлечению партнеров в вопросах обороны.

Хегсет сказал, что нынешние угрозы нуждаются в новой модели сотрудничества внутри НАТО. Он отметил Польшу, которая обязалась тратить 5% своего ВВП на оборону. Министр подчеркнул, что она является примером для других стран Альянса, поскольку нынешних 2% недостаточно, учитывая угрозы, с которыми может столкнуться то или иное государство.

Он заявил, что Европа должна нарастить свою военную силу и укрепить НАТО, поскольку "время, когда США оставались единственным столбом безопасности на континенте, прошло".

"Время Соединенных Штатов как единственного гаранта европейской безопасности прошло. Это давно назревало. Европа должна усилить военную силу и усилить НАТО", – сказал Хегсет.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет не принял непосредственное участие в заседании "Рамштайна" 11 апреля из-за своего графика. Однако это не помешало ему присоединиться к встрече в формате телеконференции и обратиться к аудитории.

Заседание прошло в Брюсселе под председательством Германии и Британии. Для помощи Украине объединилась 51 страна: партнеры объявили о новых пакетах вооружения для сил обороны, содержащих боеприпасы, средства ПВО и другое оборудование.

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