Прошел один год и сто девяносто девять дней войны. Сегодня было много информации насчет того, что на Мариупольском направлении ВСУ продвинулись в сторону Новопрокоповки, южнее Авдеевки освободили Опытное, а южнее Бахмута как-то продвинулись в районе Клещеевки и Алексеевки.

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Все это звучит очень вдохновляюще. Но только сегодняшние карты ISW всего этого не отражают. Согласно этим картам, линия фронта за прошедшие сутки никак не изменилась. Будем надеятся, что завтра перечисленные выше достижения ВСУ будут на них отражены (а может быть добавятся еще и новые).

Сегодня, во время ежедневного брифинга для прессы, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил: “американские власти будут внимательно следить за предстоящей поездкой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. В случае подписания соглашения о поставках вооружения со стороны КНДР, Вашингтон будет готов немедленно ввести санкции.

Мы пристально будем следить за результатами этой встречи. Я хотел бы напомнить обеим странам, что передача оружия из КНДР в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

Он еще раз специально подчеркнул, что “США без каких-либо колебаний примут новые санкции, если появится подтверждение о достижении каких-либо договоренностей между Россией и Северной Кореей относительно поставок оружия и боеприпасов".

Таким образом заявлена теперь уже официальная позиция США по отношению к предстоящим переговорам между Путиным и Ким Чен Ыном и перспективе получения Россией боеприпасов из Северной Кореи.

Я не очень большой специалист во всей этой кухне, но разве это не свидетельство того, что все миротворческие усилия Салливана-Бернса потерпели крах? Причем крах они потерпели вовсе не из-за неуступчивости Зеленского (как им казалось поначалу), а из-за упорного нежелания Путина идти на компромиссы и посмотреть на свое положение хоть чуточку трезвее.

Оказалось, что узкое место - это не максималистская позиция Киева с требованием к агрессору покинуть международно-признанную территорию Украины до начала переговоров, а отсутствие конструктива в позиции Путина: он, включив территорию пяти украинских областей в состав России, требует от всего мира признать законность такой аннексии. В противном случае он отказывается прекращать свою агрессию.

Больше года голуби мира из Вашингтона гадали: как долго Путин сможет занимать такую абсурдную позицию? Запасы его истощаются, военное превосходство Украины становится все очевиднее. Путин должен пойти на уступки перед лицом неминуемого поражения.

Подождите, говорили они ястребам, готовым поставлять в Украину и F-16 и ATACMS, зачем нам эскалация? Не сегодня-завтра Путин сам запросит мира. Мы держим руку на пульсе и постоянно контактируем с его ближним кругом: Ушаковым, Патрушевым, Нарышкиным…

Оказалось, что вся эта готовность к компромиссам была просто затяжкой времени. Путин лихорадочно искал среди таких же как он зашкваренных диктаторов того, кто наплюет на Запад и его санкции и поставит так необходимые ему боеприпасы.

Это была непростая задача, поскольку среди тех, кто был готов наплевать на Запад в обмен на путинские бабки, нужен был тот, у кого реально есть вожделенные боеприпасы, причем в минимально достаточном количестве.

И вот, похоже, Путин нашел своего спасителя! Им (вполне предсказуемо) оказался пухляш Ын. Ему действительно наплевать на западные санкции хотя бы потому, что они на него уже наложены. Причем все, которые только можно придумать и давно.

Вот к чему привела наивная вера вашингтонских умников в силу дипломатии и собственные таланты переговорщиков. Они плели тонкую интригу, в то время как Путин готовил тупой кидняк. Против лома нет приема. Теперь, конечно, можно хмурить брови и грозить санкциями. Только вот осталось выяснить: есть ли в арсенале Запада санкции, которые еще не наложены на КНДР? Что-то мне подсказывает, что нет.

И теперь у корейского царя есть прекрасная позиция для торговли: снимайте санкции - тогда не дам Путину снарядов. А Путину он заломит такую цену за снаряды, что у того последние волосенки из лысины вылезут.

Что вы говорите? Дорого? Так не берите! Я же не навязываю. Мне вот тут санкции обещают отменить и любить меня взасос. Пойду-ка я лучше к американцам. Похоже, там я найду больше понимания…

Нужно понимать, что отмена санкций фактически будет означать свободу рук для Кима в развитии своих ядерной и ракетной программ. Со всеми вытекающими отсюда проблемами для Южной Кореи и Японии. Да и для Тайваня - тоже. Впрочем, Пхеньян ведь недавно анонсировал разработку ракеты способной долететь и до США. Поэтому сами понимаете, чем все это чревато…

Так что хоть и уходит украинская проблематика из американских топов новостей, зато придет северокорейская. И какая из них для Америки неудобнее - еще надо разобраться. Так или иначе, но не получится Байдену и Трампу замкнуть свои предвыборные кампании только на внутренней проблематике.

Короче. Против лома нет приема. Но только если нет другого лома! И таким ломом должна стать массированная накачка Украины оружием. Еще больше танков, еще больше пушек, снарядов, самолетов, ракет (уже теперь и дальнобойных) и т.д. Необходимо будет свести на нет то преимущество, которое может получить Путин из-за возможного пополнения его арсеналов боеприпасами из Северной Кореи.

Плели-плели больше года Салливан с Бернсом паутину для Путина, да сами в нее и попались. Хотели загнать Путина в угол, а загнали себя. Еще год назад все здравомыслящие люди говорили им одно и то же: с Путиным договориться невозможно. Нужно просто дать Украине достаточно оружия для победы. И вот теперь они оказались в той же точке, что и год назад. И нужно принять, наконец, решение, которого они так упорно пытались избежать.

Прав был Черчилль когда говорил, что „американцы всегда находят единственно верное решение. Но только лишь после того, как перепробуют все остальные.“ Вот, похоже, мы и подошли к этому моменту.

Что ж. Лучше поздно, чем никогда. Во всяком случае у них будет чистая совесть: они действительно проявили невероятную выдержку и до конца боролись за дипломатическое решение проблемы. Но увы. Признание своих ошибок никогда не было путинским коньком. Равно как и способность к содержательным компромиссам. Неудивительно, что этого не случилось и в этот раз.

Итак, ждем новых решений Байдена по поставкам ATACMS и всяких других ништяков. Мне кажется, ждать осталось недолго. И не забываем, что наше дело правое, поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!