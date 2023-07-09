Видео дня
Блог | США не боятся обострения. Вашингтон пересекает очередные "красные линии" по отношению к Москве
Ценность кассетных боеприпасов, которые США официально предоставляют Украине и запрещены во многих странах мира, не только в том, что это очень эффективное оружие. Но и в том, что они показывают готовность Вашингтона пересекать очередные "красные линии" по отношению к Москве.
США не боятся идти на обострение.
Вот представьте себе, если бы на фоне ядерных угроз Запада с территории Беларуси США сейчас бы дали заднюю и побоялись предоставить Украине очередное эффективное оружие. Это только поощряло Россию к большей агрессии. А так – нет.
России показали, что ее никто не боится.
США прошли испытания на крепость мощным оружием.
Теперь остается вопрос, выдержит ли этот тест российская пехота…
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...