Ценность кассетных боеприпасов, которые США официально предоставляют Украине и запрещены во многих странах мира, не только в том, что это очень эффективное оружие. Но и в том, что они показывают готовность Вашингтона пересекать очередные "красные линии" по отношению к Москве.

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США не боятся идти на обострение.

Вот представьте себе, если бы на фоне ядерных угроз Запада с территории Беларуси США сейчас бы дали заднюю и побоялись предоставить Украине очередное эффективное оружие. Это только поощряло Россию к большей агрессии. А так – нет.

России показали, что ее никто не боится.

США прошли испытания на крепость мощным оружием.

Теперь остается вопрос, выдержит ли этот тест российская пехота…