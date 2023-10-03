Такий крок повністю відповідає американському законодавству, Конституції США, принципам міжнародного права, а також практичним міркуванням.

США володіють усіма можливостями і повноваженнями для того, щоб передати Україні заморожені російські активи. Цього висновку під час масштабного дослідження дійшли члени Renew Democracy Initiative у співпраці з Лоуренсом Трайбом - провідним експертом із конституційного права в США. Його результати опубліковано у Звіті "Правове, практичне та моральне обґрунтування передачі російських суверенних активів Україні. Документ вже передано на ознайомлення вищим ешелонам влади США.

Видео дня

Серед основних висновків Звіту я б особливо відзначив наступний: для конфіскації російських грошей Президенту США не потрібні жодні нові закони. Він може зробити це на підставі вже наявних законодавчих норм. Нагадаю, що Президент має широкі можливості в галузі зовнішньої політики. Наш лідер уповноважений на це Конгресом і численними законодавчими актами, не кажучи вже про широку історичну практику.

Зокрема, Президент США може сприяти передачі російських суверенних активів Україні, керуючись Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Будь-який розсудливий і чесний політик, вивчивши аргументи Звіту, відкине будь-які сумніви щодо правомірності негайного передання російських грошей Україні. Наша мета - допомогти українцям виграти цю війну якомога швидше і протистояти тиранії по всьому світу. Тому США потрібно максимально сконцентруватися на тому, що ми можемо зробити для України вже сьогодні.

Російські кошти мають працювати на перемогу України та глобальної демократії. Але заморожені активи грають тільки на руку Росії! Тому що це дуже небезпечний сигнал, який добре чують у Москві. Ми нібито даємо зрозуміти, що все ще можна "переграти". Потрібно лише трохи почекати, і гроші повернуться російській державі "за законом". Можна не сумніватися - путін із задоволенням витратить їх для розгортання нових війн.

За майже 600 днів війни в Україні російські окупанти зруйнували тисячі цивільних об'єктів. Дитячі садки та школи, лікарні, житлові будинки. Енергоінфраструктура, офіси, склади, адміністративні будівлі. За оцінкою українського KSE Institute, російські окупанти завдали прямих збитків інфраструктурі на 114 млрд доларів. Москва свідомо знищує добробут українців, національне багатство та економічні перспективи на багато років вперед.

Мета путіна очевидна: він хоче позбавити Україну майбутнього. Знищити всі шанси на розвиток. Москва прагне завдати такого удару, після якого економіка України вже не оговтається ніколи. І я маю попередити, що стратегія економічного виснаження і придушення, дійсно, може допомогти путіну виграти. Після чого російський режим обов'язково піде далі. Він буде планомірно вбивати свободу і добробут західних держав. На жаль, але можливості підірвати геополітичний баланс і, врешті-решт, завдати удару по національній безпеці США, у нього все ще є.

У своєму Звіті RDI наполягає: немає необхідності очікувати перемоги України, щоб отримати репарації з боку Росії. За нашими оцінками, тільки в США російських активів на 38 млрд доларів. Загальна сума, яку заморозили західні країни майже на порядок більша - близько 300 млрд. доларів. Америка має продемонструвати своє лідерство та почати процес передачі російських активів Україні. Підштовхнути наших союзників ухвалити аналогічне рішення. Це дієвий спосіб притягнути Росію до відповідальності вже сьогодні. Росія винна Україні. І ми, американці, маємо право передати цей борг українцям НЕГАЙНО.

Усі необхідні інструменти для цього потужного кроку вже існують. Потрібна лише сміливість і політична воля покарати Росію за агресивну війну, масові вбивства і руйнування.