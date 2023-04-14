Недавно бывший президент США Клинтон с сожалением признался, что лишение Украины ядерного потенциала, в начале ее Независимости, была большой геополитической ошибкой, которая, в конечном счете, привела к вероломному нападению путинской России на Украину. Более того, во время российско-украинской войны, одним из главных механизмов давления на Украину и Запад, были не военно-политически успехи Кремля на фронте, а ядерный шантаж.

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Если Вашингтон признает геополитическую ошибку бывшего президента США Клинтона, то теперь он может ее исправить. Особенно после размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси и перманентного ядерного шантажа Кремлем всего мира. Даже самоуверенному Пекину не понравилось использование ядерного шантажа Москвой и расползание, благодаря Путину, ядерного оружия по Европе.

Размещение российского ТЯО в Беларуси стимулирует появление западного ТЯО в Украине для нейтрализации ядерного шантажа Кремля.