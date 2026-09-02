США и Украина до сих пор ведут переговоры о передаче Киеву лицензий на производство

США и Украина продолжают переговоры о возможности производства комплексов Patriot в Украине. Однако окончательного решения о передаче соответствующей лицензии пока нет.

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Запуск такого производства займет несколько лет и поэтому не решит насущные потребности Украины в противовоздушной обороне. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире The Brian Kilmeade Show.

США сначала должны обеспечить собственные запасы

Рубио пояснил, что возможности Вашингтона по передаче вооружения союзникам зависят не только от политических решений, но и от наличия необходимых запасов.

"Я хочу напомнить людям, что у США есть собственные потребности. У нас есть собственные военные потребности. У нас есть собственные военные ограничения", — заявил госсекретарь.

Прежде чем оказывать помощь другим государствам, Вашингтон должен убедиться, что американские запасы остаются достаточными.

"Прежде чем мы сможем помогать другим, мы должны убедиться, что наши запасы всегда достаточны", — сказал Рубио.

Лицензия на производство не даст быстрого результата

Даже потенциальное получение Украиной американской лицензии не будет означать быстрого запуска производства. Для создания предприятий, способных выпускать сложное вооружение, понадобятся годы.

"Даже если у них будет лицензия, наращивание производства — это то, на что потребуется несколько лет, чтобы построить эти заводы", — отметил чиновник.

Поэтому лицензия может иметь значение для долгосрочного обеспечения Украины, но не станет быстрым решением её нынешней потребности в средствах ПВО.

"Это действительно может решить [проблему], но не решит краткосрочную проблему, с которой они сталкиваются", — подытожил Рубио.

Спрос на ракеты Patriot вырос во всем мире

Украина – не единственная страна, нуждающаяся в ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны. Аналогичный спрос существует и со стороны других государств.

"Как вы знаете, во всем мире растет спрос на перехватчики. Это стала самая востребованная система противовоздушной обороны на планете — не только для Украины, но и во всем мире", — сказал Рубио.

Госсекретарь США также упомянул ситуацию на Ближнем Востоке и спрос других стран на такие средства.

"Страны по всему миру хотят их. Я знаю, что Иран хочет иметь перехватчики, которых у него не было", — отметил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина запросила более 2 млрд евро из кредита ЕС на закупку ракет-перехватчиков для систем Patriot. Средства планируется направить на укрепление украинской ПВО и защиту критически важной инфраструктуры.

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