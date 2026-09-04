США и Европа должны работать вместе ради мира – МИД Македонии

Северная Македония поддерживает ведущую роль США и Европы в мирном урегулировании конфликта в Украине. Это связано с тем, что безопасность Украины приравнивается к безопасности Европы.

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Об этом заявил министр иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунский во время своего визита в Киев. Его слова приводит "Укринформ".

Что сказал Муцунский

Во время своего первого визита в Украину он заявил, что Скопье с самого начала полномасштабного вторжения России оказывало Киеву всю необходимую помощь.

"Войны в конце концов должны заканчиваться. Мы решительно поддерживаем дипломатические усилия с участием нашего стратегического партнера – Соединенных Штатов Америки, направленные на достижение справедливого и прочного мира", – отметил Муцунский.

По его словам, американское и европейское лидерство имеет значение, когда речь идет о том, чтобы выполнять свою часть ответственности в обеспечении безопасности как Европы, так и Украины.

"Американское лидерство и европейская ответственность должны работать вместе. Именно так мы сегодня укрепляем сдерживание. Именно так мы создаем условия для мира завтра. И именно так мы создаем прочный мир", – заявил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Македония поддержала инициативу о создании специального трибунала для расследования преступлений, совершенных армией России в Украине. Страна также призвала Россию согласиться на прекращение огня и присоединиться к началу мирного процесса.

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