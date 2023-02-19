Блог | Орест Сохар: США и ЕС уже думают, как будут судить Путина: тезисы из Мюнхенского форума безопасности

США, ЄС вже думають, як судитимуть Путіна, "лікуватимуть" ментальність русні та відновлюватимуть архітектуру безпеки, - декілька важливих тез з Мюнхенського безпекового форуму.

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На МБФ увагу обовʼязково слід звертати, оскільки його учасники формують контури світового правопорядку.

2007-го ботоксний на МБФ задерся з усім світом, заявивши: його гола-боса держава претендує бути надімперією. Відтоді кремль почав вдало залякувати Європу своїми ракетами.

2020-го Мюнхенський форум фактично благословив російського фюрера на війну з Україною, популяризувавши план "розпаювання" України, включно з Кримом та Донбасом.

Настрій МБК-2023 - антипутінське просвітління та дике бажання прочистити авгієві конюшні кремль від путіна, а голови русні - від імперіалізму. В тезах це виглядає так:

Допомога Україні. Її доцільність навіть не обговорювали, йшлося про нарощення швидкості підтримки Києва.

Прем’єр Британії Ріші Сунак запропонував подвоїти військову допомогу ЗСУ, а також дати Україні "захист до того, як вона стане членом Альянсу".

Говорили про нові озброєння, ракети дальнього радіуса ураження та F-16. Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконував, що з передачею літаків жодного затягування немає, на постачання треба більше часу, тоді як під контрнаступ вже розгортаються системи ППО та передаються танки.

Лідер республіканців (!!!) у Сенаті США Мітч Макконнелл зізнався, що передав би Україні винищувачі F-16, якби мав повноваження: треба надати Києву все необхідне, щоб перемогти у війні з РФ якнайшвидше. Країни Заходу мають "прискорити процес, відкинути бюрократію", заявив Макконнелл.

Допомога Україна стала тактичним питанням. Стратегічно політики ламали голови над тим, що робити з безпекою у світі та як після перемоги покарати русню.

"Весь світ має притягнути РФ до відповідальності", - Сунак.

"Поразка Росії у війні має включати військовий програш, але не обмежуватися ним. Частиною російської поразки, зокрема, має стати позбавлення РФ "колоніальної ментальності", - Макрон.

"Війна Путіна в Україні є глобальною війною, як з точки зору її впливу на продовольчу та енергетичну безпеку, так і з точки зору її наслідків для міжнародно визнаних норм", - прем'єр Британії та віцепрезидентка США Камала Гарріс. Провідні держави світу після перемоги України формуватимуть нову архітектуру безпеки.

Вся мюнхенська конференція де-факто перетворилася в одну велику шифрограму для фюрера: виграти йому не вдасться!!! Найпотужніші країни світу вважають цю війну глобальною, і тому вже не стоятимуть в стороні. Питання часу, коли Сі Дзіньпін спокуситься на "печеньки" Заходу, і перейде на сторону світла: протидії китайському колабораціонізму учасники форуму приділили окрему увагу.

Наступного разу захід "гратиметься в Кашпіровського" 21 лютого: Байден виступить у Польщі, намагаючись вкотре дистанційно вгамувати амбіції фюрера.

Подивимось, як пройде. Підписуйтеся тим часом на "Орестократію".