Блог | Орест Сохар: США и ЕС уже думают, как будут судить Путина: тезисы из Мюнхенского форума безопасности
США, ЄС вже думають, як судитимуть Путіна, "лікуватимуть" ментальність русні та відновлюватимуть архітектуру безпеки, - декілька важливих тез з Мюнхенського безпекового форуму.
На МБФ увагу обовʼязково слід звертати, оскільки його учасники формують контури світового правопорядку.
2007-го ботоксний на МБФ задерся з усім світом, заявивши: його гола-боса держава претендує бути надімперією. Відтоді кремль почав вдало залякувати Європу своїми ракетами.
2020-го Мюнхенський форум фактично благословив російського фюрера на війну з Україною, популяризувавши план "розпаювання" України, включно з Кримом та Донбасом.
Настрій МБК-2023 - антипутінське просвітління та дике бажання прочистити авгієві конюшні кремль від путіна, а голови русні - від імперіалізму. В тезах це виглядає так:
Допомога Україні. Її доцільність навіть не обговорювали, йшлося про нарощення швидкості підтримки Києва.
Прем’єр Британії Ріші Сунак запропонував подвоїти військову допомогу ЗСУ, а також дати Україні "захист до того, як вона стане членом Альянсу".
Говорили про нові озброєння, ракети дальнього радіуса ураження та F-16. Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконував, що з передачею літаків жодного затягування немає, на постачання треба більше часу, тоді як під контрнаступ вже розгортаються системи ППО та передаються танки.
Лідер республіканців (!!!) у Сенаті США Мітч Макконнелл зізнався, що передав би Україні винищувачі F-16, якби мав повноваження: треба надати Києву все необхідне, щоб перемогти у війні з РФ якнайшвидше. Країни Заходу мають "прискорити процес, відкинути бюрократію", заявив Макконнелл.
Допомога Україна стала тактичним питанням. Стратегічно політики ламали голови над тим, що робити з безпекою у світі та як після перемоги покарати русню.
"Весь світ має притягнути РФ до відповідальності", - Сунак.
"Поразка Росії у війні має включати військовий програш, але не обмежуватися ним. Частиною російської поразки, зокрема, має стати позбавлення РФ "колоніальної ментальності", - Макрон.
"Війна Путіна в Україні є глобальною війною, як з точки зору її впливу на продовольчу та енергетичну безпеку, так і з точки зору її наслідків для міжнародно визнаних норм", - прем'єр Британії та віцепрезидентка США Камала Гарріс. Провідні держави світу після перемоги України формуватимуть нову архітектуру безпеки.
Вся мюнхенська конференція де-факто перетворилася в одну велику шифрограму для фюрера: виграти йому не вдасться!!! Найпотужніші країни світу вважають цю війну глобальною, і тому вже не стоятимуть в стороні. Питання часу, коли Сі Дзіньпін спокуситься на "печеньки" Заходу, і перейде на сторону світла: протидії китайському колабораціонізму учасники форуму приділили окрему увагу.
Наступного разу захід "гратиметься в Кашпіровського" 21 лютого: Байден виступить у Польщі, намагаючись вкотре дистанційно вгамувати амбіції фюрера.
Подивимось, як пройде. Підписуйтеся тим часом на "Орестократію".