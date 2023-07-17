Мы даже не не представляем себе, насколько они от нас далеки. Да, Соединённые Штаты — безусловно, Главная страна мира. Но самый удивительный парадокс современности заключается в том, что Главную страну мира (НАШЕГО мира!) населяют инопланетные существа.

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Воскресным днём под звуки обычных для Харькова взрывов-прилётов я, привычно игнорируя, как и все харьковчане, убежища, смотрел американский фильм, прошу прощения, ужасов. Фильм УЖАСОВ, вышедший в США не когда-нибудь, а в ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМ году.

У нас его название перевели как "За гранью времени" (естественно, ничего общего с названием оригинала — "The Fearway"), и я под ракетные буханья смотрел, чему же сейчас УЖАСАЮТСЯ американцы в ИХ инопланетном мире.

Я не хочу сказать, что фильм тупой или идиотский, он, видимо, по их меркам, даже талантливый, оригинальный и наверняка держит американцев в психологическом напряжении. Для них, инопланетных, ЭТО — ужас. Петля времени вперемежку с полупотусторонним вампиром, любовью и музыкой — всё это, конечно, ИМ и интересно, и страшно.

Но всего лишь в одном из недавних украинских эфиров я увидел в глазах трехлетнего ребёнка — кажется, из Краматорска — больше ужаса и одновременно совсем взрослой мудрости, где-то даже стариковской скорби, чем наберётся в сотне гениальных хоррорских творений инопланетного Голливуда.

Где нет ужасов настоящих — из реального военного повседневья — их начинают высасывать из американского пальца. Единственный реальный ужас за последние полвека там был 22 года назад (11.09.2001) и давно стал историей — с символическим обозначением 9/11. Вот и разогревают кровь более новыми леденящими американскую душу мистическими придумками.

Как сытый не разумеет голодного, так и США не понимают украинских жертв и лишений. От их мира это очень далеко. Это много не километров, а световых лет.

В их фильмах Америку уничтожают либо инопланетяне, либо роботы — как правило, тоже инопланетные. Сводки из Украины их пугают не больше, чем пугали бы известия с другой галактики. Оттого и идёт нам помощь как с такого же примерно расстояния. Поэтому немного запаздывает.