Прошёл один год и сорок три дня войны. На фронте все также, как и сутки назад. Ничего качественного нового не произошло.

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Но за тысячи километров от Украины в США находится президент Тайваня Цай Инвэнь. Она посетила Нью-Йорк и Лос-Анджелес, где встретилась со спикером Палаты представителей, республиканцем (!) Кевином Маккарти и группой конгрессменов.

После визита Нэнси Пелоси на Тайвань такая частота встреч столь высокопоставленных американцев с лидером Тайваня – беспрецедентна для последнего десятилетия (если не больше).

Понятное дело, что ни госсекретарь, ни тем более президент США не могут встретится с лидером Тайваня. Это было бы плевком в лицо Пекину. Ведь США официально придерживаются концепции "одного Китая" и официально признают легитимным лишь правительство в Пекине. Однако тот уровень, на котором нынче принимают президента Тайваня, заставляет делать серьёзные выводы.

И эти выводы, похоже, сделали с Пекине. Там начали учения, имитирующие захват Тайваня. Большие группировки военных кораблей вышли в море, зафиксированы нарушения морской и воздушной границ между континентальным Китаем и Тайванем. Си Цзиньпин явно бряцает оружием в ответ на такой приём президента Тайваня в США.

В ответ на это глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США, республиканец из Техаса Майкл Маккол прилетел на Тайвань, где почти сразу заявил, что США без колебаний вступят в войну с континентальным Китаем и высадят свои войска на Тайване, если Пекину взбредёт в голову начать военные действия против Тайваня.

При этом он выступил за продолжение и наращивание поставок самого современного оружия Тайваню. Напомню (для сравнения), что у Тайваня уже сейчас есть в наличии, например, 146 (!) истребителей F-16, заботливо поставленных ему США.

То есть пока Макрон с Урсулой фон дер Ляйен махали перед Си Цзиньпином хвостиками и уговаривали его повлиять на Путина, США четко дали понять, что никакого размена Тайваня на Путина не будет. И чтобы Си Цзиньпин даже выкинул из головы мысль, что в обмен на сдачу Путина, он может получить Тайвань.

Что это означает в практическом плане? Хрен его знает. Это может означать, что Тайвань американцам дороже, чем вся российско-украинская тематика и их не очень беспокоит вмешательство в этот конфликт Пекина на стороне Москвы. Во всяком случае, они не готовы жертвовать Тайванем ради того, чтобы Си Цзиньпин в нужном направлении надавил на Путина.

А может США считают, что Украина (с их помощью) в состоянии победить Россию даже если Пекин будет помогать Путину оружием. И поэтому нет нужды расторговывать Тайвань. А может они считают, что санкциями и угрозой их ужесточения они и так запугали Си Цзиньпина, и он не решится поставлять оружие Москве.

Какая из перечисленных версий имеет место в реальности – поди знай. Скорее всего американцы играют сразу во все из них и выберут ту, которая окажется в момент кульминации самой для них выгодной. И еще эта вся активность вокруг Тайваня ясно показывает, какой будет политика США в случае победы на будущий год президента-республиканца.

Но что это означает для Украины? А то, что нечего ждать, когда американцы взвесят все за и против и выберут оптимальную для себя стратегию. Нужно действовать. То есть не затягивать с контрнаступлением, а атаковать противника. И атаковать успешно. Тогда поддержка Украины сама собой окажется для США (а значит и для Запада в целом) той оптимальной стратегией, которую и нужно выбрать.

Я отнюдь не настаиваю на немедленном наступлении. Я не настолько самонадеян, чтобы давать советы Залужному. Я лишь умоляю не затягивать с этим, а атаковать как только все будет готово. Никак не раньше. Но и не минутой позже.

Сегодня хоронили Владлена Татарского. В Москве, на Троекуровском кладбище. То есть там же, где похоронен Борис Немцов. Одним словом, осквернили кладбище. Ему бы сдохнуть где-нибудь под Бахмутом, и пусть бы его клевали вороны и если крысы.

Но нет. Похоронили по-людски. С почётным караулом и подушечками с орденами и медалями. Что ж, такие нынче в России герои.

Чего только в российской истории не бывало.

Вон в Кремлевской стене до сих пор похоронены такие вурдалаки и садисты, что во всем мире не найдётся убийц почище тех же, например, Дзержинского или Сталина. Что уж говорить о скоромном певце "убийства и грабежа" Максиме Фомине по прозвищу Владлен Татарский…

Одно радует: рядом с медалями лежала кувалда от ЧВК "Вагнер". Это очень символично. Эта кувалда и разнесёт весь этот бандитский шалман. И проломит череп их главарю – Путину.

Кувалда не может символизировать ничего, кроме разрушения. Это не молоток и не лопата. Она не может строить. Она может только ломать. И если она стала символом нынешней России – то тем хуже для России.

А наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!