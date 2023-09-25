США боятся Россию: союзники Украины и дальше затягивают передачу оружия, которое бы помогло ВСУ ускорить победу

Президент Украины Владимир Зеленский завершил свою поездку в США. Это был третий визит главы государства в Белый дом и пока самый тяжелый.

В ходе поездки он провел ряд встреч, от которых зависит поддержка Украины со стороны Вашингтона. Ключевым был его разговор с Джо Байденом и руководителем Палаты представителей Конгресса, республиканцем Кевином Маккарти, ведь именно в Палате представителей решается судьба нового пакета помощи Украине в размере 24 млрд долларов.

Об основных итогах важного для Украины визита – в материале OBOZREVATEL.

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Помощь будет, но за нее нужно бороться

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон прошел несколько не так, как предыдущий. Так, американский президент выразил должное уважение к президенту Украины и произнес нужные слова вроде, что "Соединенные Штаты "остаются с вами" в ходе войны с Россией и отметив, что у него нет другого выбора, кроме как верить в двухпартийный прорыв в вопросе дальнейшей поддержки Украины". Но в новый пакет помощи официально не вошли ракеты ATACMS, которые мы все так долго ждали и получение которых анонсировалось СМИ перед встречей.

На этот раз не было выступления перед палатой представителей из-за позиции ее председателя, республиканца Кевина Маккарти, о предоставлении помощи Украине от США. Подобное выступление состоялось в декабре 2022 года и тогда американские парламентарии встретили Зеленского овациями. На этот раз Маккарти заявил, что у Конгресса "нет времени на проведение совместного заседания".

Как известно, Белый дом пригласил у Конгресса выделение 24 млрд долларов – как пакет на помощь Украине: 9,5 млрд должны пойти на поставки вооружения, 3,6 млрд – на военную и разведывательную поддержку, 7,3 млрд – на гуманитарную и экономическую поддержку . Именно Палата представителей должна утвердить новый пакет. При этом, по информации американских СМИ, примерно треть республиканцев – 70 конгрессменов – вообще выступают за то, чтобы прекратить поставлять вооружение Украине.

Не добавили позитива и заявления Маккарти как в преддверии встречи, так и после нее. На вопрос журналистов – готов ли он пообещать Зеленскому и Украине выделение средств, спикер Палаты представителей США ответил: "У меня есть вопрос: где отчетность по поводу денег, которые мы уже выделили, каков его план по победе. Да, Россия – агрессор, но подотчетность Украина по поводу расходов американских средств есть в интересах американских налогоплательщиков, и они хотят это знать".

Журналисты также спрашивали Маккарти, намерен ли он вынести на рассмотрение Палаты представителей новый пакет помощи Украине на сумму 24 млрд долларов. Но тот неоднократно избегал прямого ответа.

"Понимаете, нам нужно позаботиться о фискальных вопросах в Америке, – сказал он. - Я более чем поддерживаю рассмотрение пакета помощи Украине, но я знаю, что президент сфокусирован только на этом, а у нас только 10 тыс. человек пересекли границу. Думаю, мы имеем приоритеты здесь".

Поддержавший своего однопартийца и конгрессмен Майкл Уолтц заявил, что эпоха получения Украиной "открытого чека" от Конгресса закончилась, отметив, что по крайней мере половина республиканцев будет голосовать против увеличения помощи, если не будут выполнены конкретные условия Конгресса. Он также призывает европейских партнеров взять на себя новые финансовые обязательства.

"Что касается результата визита президента в целом, то я не считаю это провалом, – говорит экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. – На мой взгляд итоги все же принесли больше позитива. Некоторые уже успел вообще заявить о какой-то измене, но это далеко не так. Надо четко понимать, что дипломатия такая вещь, что не все то, что желаешь, в конце концов сможешь получить", – отмечает Владимир Огрызко.

По его мнению, практические итоги визита президента в США – помощь есть и она будет выделяться в дальнейшем. Да, возможно не все, что нужно Украине, американцы передают в том количестве, которое необходимо для победы и не так быстро, если бы нам хотелось. Это определенная проблема американской стороны.

"Такие недружественные высказывания со стороны Маккартни не украшают какого-либо политика, – говорит Владимир Огрызко. – Думаю, это происходит исключительно в духе предвыборной кампании. Мол, действующая власть не знает, как правильно вести политику по отношению к войне в Украине, а мы знаем. Именно поэтому раздаются резкие заявления в сторону Зеленского или отмечается необходимость меньше думать об Украине, а больше о проблеме тех же мигрантов. Это чистый популизм для внутреннего использования. Хотя заявления этой группы – не позиция США в целом, но все же понятно, что за помощь нужно будет хорошо бороться. Необходимо более активно работать в Конгрессе и Сенате.

Эта агрессивная группа республиканцев будет говорить в таком русле постоянно, особенно с приближающимися выборами. Надо же ориентироваться на других представителей этой политической силы, которых больше. Они достаточно ясно понимают, что именно происходит на полях битвы Украины. Например, тот же сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм не так давно заявил, что Украина с помощью менее 3% военного бюджета США уничтожила половину российской армии. Намекая на то, что расходы не так уж велики, если смотреть на полученный результат. Именно благодаря Украине был развеян миф о второй армии мира, которую так боялись в США и Европе. Потому сенатору Маккартни лучше нужно переосмыслить нынешнюю ситуацию, а не лезть с резкими заявлениями", – отметил Владимир Огрызко.

Страхи Запада по отношению к России и Путину до сих пор велики

Как известно, украинские власти давно просят США предоставить ракеты ATACMS, которые намного усложнили бы жизнь российских оккупантов. Перед поездкой в Вашингтон Владимир Зеленский говорил, что он уверен в том, что в ближайшее время американцы предоставят ВСУ это вооружение. Такой оптимизм сохранялся довольно долго и растаял за несколько дней до непосредственной встречи с Байденом. Тогда стало ясно – американцы не перепадут эти ракеты Украине в ближайшее время. Отмечалось, что президент США по разным причинам решил пока не предоставлять ракету ATACMS Украине, но не исключает такой возможности в будущем.

Через несколько дней после встречи, в американских СМИ появилась информация, что США передают Украине "небольшое количество" дальнобойных ракет ATACMS. Об этом якобы Владимиру Зеленскому пообещал Джо Байден. Сроки поставок ATACMS, как и их точное количество, не известны.

Но, кажется, эту новость развеял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, который в эфире телемарафона заявил, что настоящее решение о передаче Украине ракет ATACMS объявят не СМИ.

"Вопрос когда, в каком количестве и будут ли вообще предоставлены дальнобойные ракеты, решают два человека – Байден и Зеленский", – отметил Подоляк.

Со своей стороны Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что с ATACMS будет так же, как с самолетами F-16. США долгое время отказывались предоставить Украине эти истребители, но в результате позволили поставки европейским странам.

Американский президент пока ничего нового на этот счет не заявил. Но вопрос предоставления ВСУ указанного вооружения прокомментировала Карин Жан-Пьер, представитель администрации Джо Байдена. Она выступила на брифинге перед представителями СМИ 22 сентября.

"Я не собираюсь подтверждать появившиеся сообщения. Президент уже давно сказал, что ATACMS не исключены из обсуждения. Но у меня нет ничего нового для анонса", – сказала Карин Жан-Пьер

"США продолжают бояться России, – продолжает Владимир Огрызко. – Это проявляется как раз в том, что они не хотят давать Украине то оружие, которое намного ускорило бы наступление нашей победы на поле боя. Если мы быстро победим россиян, то очевидно, что путинский режим упадет. Тогда перед Западом стоит вопрос – как быть дальше в такой ситуации. Удержится ли Российская Федерация в нынешних границах? А на сегодняшний день существует много факторов считать, что этого не произойдет.

Следовательно, возникает еще больше вопросов, к которым наши западные партнеры не готовы еще больше, чем продолжение войны с Россией. Конечно, их сдерживает и предполагаемая ядерная угроза. Ведь прогнозировать будущее с безумным кремлевским режимом очень сложно. Я считаю, что ядерного удара все-таки не будет. Потому что Путин трусливый человек по своей натуре и он четко понимает, что при таком развитии событий Запад уже не сможет "не увидеть", что идет ядерная атака. Они могут "не увидеть", что упали обломки БпЛА на территорию страны НАТО или что российская ракета убила двух поляков, но ядерную атаку все же разглядят. Поэтому, конечно, на сегодняшний день предотвращение дезорганизации на территории РФ - Запад волнует в первую очередь", – подчеркивает Владимир Огрызко.

По его словам, еще один фактор, почему мы пока не получили те же ракеты ATACMS – внутриполитическая ситуация в США. В стране уже началась предвыборная гонка. Администрации Байдена нужно играть достаточно рассудительно, чтобы не сильно раздражать своих конкурентов – республиканцев, чтобы иметь возможность решать вопросы украинской помощи в том же Конгрессе, где с ними нужно договариваться.

"На мой взгляд, чтобы успокоить именно крикливую часть республиканцев во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти, которая требует уменьшения помощи Украине, было принято тактическое решение – на сегодняшний день отложить вопрос ATACMS, – уверен Владимир Огрызко. – Байден и его команда сделали акцент в выделенной помощи на другом – именно средствах обороны. Украина получит очередные системы противовоздушной обороны, которые также нам необходимы, ведь Россия продолжает свои массированные обстрелы.

ATACMS – наступательное оружие, а тема наступления на территорию России есть страшное табу для многих на Западе. Поэтому решили пока отложить передачу этих ракет. Хотя до преддверия визита Зеленского в США, оттуда были четкие сигналы – вопрос решен положительно и Байден объявит об их передаче. Но, кажется, появились посторонние факторы, которые повлияли на этот процесс".

Аналогично мнение по поводу страхов Запада озвучил и экономист и дипломат Андерс Аслунд, который в X (бывший Twitter) написал следующее: "Пообщавшись со многими людьми в Вашингтоне, я отметил для себя несколько факторов. Во-первых, многие "реалисты", такие как Джордж Буш-старший и его советник по национальной безопасности Брент Скоукрофт, боятся дестабилизации России. Во-вторых, советник национальной безопасности вице-президент Джейк Салливан и его структура по-прежнему смертельно боятся, провоцировать Путина и ядерную войну. Путин их пугает, и они сдаются без всякой причины. Все вооружения приходят в Украину слишком поздно".

Европа смотрит на США

Отложение поставок Украине ракет ATACMS из США влияет не только на ход событий на фронте. Это также может побудить ту же Германию не предоставлять уже свою крылатую ракету большой дальности Taurus. Берлин долгое время колеблется в решении этого вопроса, заявив, что предпочитает действовать совместно с Вашингтоном при оказании новых видов военной помощи. Кажется, если помощь со стороны США пошатнется, то европейские партнеры Украины также могут поколебаться в этом отношении.

"Это действительно может произойти в какой-то степени, особенно в контексте Германии, – говорит Владимир Огрызко. – Вообще же, Европа должна давать даже больше помощи, чем США, а не просто ориентироваться на их действия. Ведь война ее касается гораздо больше. К сожалению, сегодня пока этого не происходит. Это традиционная история, когда европейцы считают нужным критиковать действия той же Америки, но спокойно пользуются ее ядерным зонтиком. Они должны наконец реально понять, что, имея такого дикого соседа как Россия, нужно гораздо больше заботиться о своей безопасности и помогать тем, кто обеспечивает их покой и мир сегодня, то есть Украине. Но есть и другие примеры в Европе. Маленькая Дания или чуть больше ее Нидерланды, которые выделяют весомую помощь нашей стране. Все зависит от руководства того или иного государства, как он понимает свою ответственность в нынешних реалиях".

План Трампа – план Путина?

Мнение о том, что Владимир Путин реально рассматривает как один из вариантов своей победы смену хозяина Белого Дома в 2024 году, не является такой уж чепухой.

Сегодня наши главные союзники не соглашаются с фактическим признанием оккупации части украинской территории. Но все может измениться, если к власти придет одиозный Дональд Трамп. Его шансы сейчас очень хорошие. Так, по последним опросам он является основным претендентом на пост президента от Республиканской партии и имеет одинаковые шансы на победу с Джо Байденом.

Великий популист и эгоцентрист, хорошо чувствующий, чего именно хочет толпа, своими резкими заявлениями дает горючее для его разогрева. Никаких моральных обязательств у Трампа перед украинскими нет, ведь, по его словам, полномасштабная война началась не за него. Поэтому ему будет достаточно легко поступать так, как выгодно, возможно, наплевав на интересы и трагедию Украины.

"Украина должна уступить Россию часть своих временно-оккупированных территорий. Думаю, Россия согласится с этим. Нужен правильный медиатор или переговорщик, а сейчас его нет", – заявляет экспрезидент США.

Во время своего визита в США Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично представить мирный план для окончания войны в Украине.

В то же время подчеркнув, что любой мирный план, предусматривающий отказ от своих территорий, наши власти рассматривать не будут.

"Если идея состоит только в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, то это не формула мира", – отметил Зеленский.

"Лично у меня есть большие грустные по поводу того, что у Дональда Трампа есть какой-то план. Предложение закрыть в одной комнате Зеленского и Путина выглядит просто смешно и не серьезно. Это продолжение популистских заявлений, которые призваны просто привлекать внимание к его личности в предвыборной гонке", – так прокомментировал этот факт Владимир Огрызко.