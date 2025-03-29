США больше не требуют от Сирии убрать российские военные базы – TRT Global

Сирийские власти получили от Соединенных Штатов новый список требований для ослабления санкционного режима. Похоже, США изменили подход к Сирии, и теперь Вашингтон больше не настаивает на выводе российских военных из баз в Тартусе и Хмеймиме.

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Эти объекты остаются ключевыми точками российского присутствия в регионе, но, судя по всему, теперь их существование не является критической проблемой для американцев. Об этом пишет издание TRT Global.

В частности, США потребовали от Сирии уничтожить остатки химического оружия, запретить иностранным повстанцам занимать руководящие должности в правительстве, а также сотрудничать в борьбе с терроризмом. Кроме того, Вашингтон требует от Дамаска назначить координатора для поисков американского фрилансера Остина Тайса, пропавшего 13 лет во время прохождения через один из столичных КПП.

Если Сирия выполнит условия, американская администрация ослабит санкционный режим. О каких мерах конкретно идет речь, не сообщается.

В то же время, США больше не потребуют Сирии устранить российские военные базы в стране. В частности, речь идет о базах в Тартусе и Хмеймиме. Ранее, в 2019 году, американские законодатели требовали от Сирии прекратить присутствие России на этих стратегических объектах, учитывая их значение для военных интересов Москвы. Глава комитета Сената по иностранным делам Джим Риш выражал опасения, что использование порта Тартус может угрожать безопасности США и их союзников.

Западные СМИ считают, что на американскую администрацию повлиял Тель-Авив. Израильские власти якобы смогли убедить Вашингтон в том, что Россия может стать гарантом безопасности.

Власти США были уверены, что лучше всего с этой ролью справится Турция – член Североатлантического альянса. Однако Тель-Авив выступает против этого, считая, что после смены режима в Сирии позиции Турции в регионе усилились.

До гражданской войны Сирия была крупным экспортером нефти, однако после 2011 года контроль над значительной частью нефтяных месторождений перешел к курдским формированиям на северо-востоке страны, не подчиняющемся официальному Дамаску.

Андрей Онтиков, востоковед и публицист, считает, что Израиль стремится, чтобы Сирия оставалась слабой и децентрализованной, что отвечает его геополитическим интересам. Он также подчеркивает, что интересы России и Израиля в Сирии могут быть разными. Россия заинтересована в укреплении сильного и независимого арабского мира, в то время как Израиль хочет сохранить ситуацию в Сирии на таком уровне, что позволяет ослабить арабский мир в целом.

Напомним, Европейский Союз (ЕС) снял ряд экономических санкций из Сирии. Причиной стало падение диктаторского режима Башара Асада. В первую очередь смягчение санкционного режима задело энергетический и транспортный секторы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее члены ЕС договорились постепенно ослаблять санкции, введенные против Сирии в результате жестокого подавления протестов в 2011 году правительством Асада. Также санкции против Сирии ослабили США, разрешив отдельные операции в сфере энергетики.

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