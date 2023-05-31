Полностью согласен с американским историком Юрием Фельштинским относительно безусловной полезности — и даже необходимости! — быстрой атаки на практически незащищённую Беларусь, пока ещё есть такая возможность.

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Если мордор успеет разместить в Беларуси, как обещает, ядерное оружие, многократно возрастёт вероятность реальной ядерной войны, потому что решение о ядерном ударе будет принимать в таком случае не Республика Беларусь, а именно россия, причём исходя из того, что удар ответный будет опасливым Западом направлен, условно говоря, не на москву, а на Минск. Такая ситуация будет просто приглашать мордор к ядерной атаке практически безо всякого риска для себя, в связи с чем удар может быть направлен и не на Украину, а на какую-либо из "настоящих" целей россии, то есть на выбранную ею страну НАТО.

Именно поэтому Цивилизация должна дать Украине карт-бланш на молниеносное освобождение Беларуси (с перспективой столь же быстрого вхождения освобождённой страны в НАТО по просьбе её законного президента Тихановской) — усилиями полка Калиновского, укреплённого ещё более крупным контингентом ВСУ. Лишь такой "Калиновско-Тихановский" вариант способен сейчас уберечь человечество от реализации бесноватым ядерной угрозы.

Заодно Украина и в целом Европа получат огромную зону безопасности, отделяющую от мордора, москва будет доступна не только с юга, но и с запада, гораздо ближе станет и срань-петербург, а стратегически важный калининград окажется и вовсе рядом. Тогда россии придётся перебрасывать войска с Украины на север — во избежание захвата уже российских территорий (для "обменного фонда" Украины) и атак на обе оркостанские столицы разных времён.

Через месяц (а возможно — и раньше!) — будет поздно: тогда получится уже атака на ядерную державу в худшем виде такой державы, ибо решают вопрос о нанесении ядерного удара одни (в рф), а ответку получают другие (в несчастной рб).

Украина и Цивилизация, нам помогающая, должны срочно подсуетиться. По ком зазвонит колокол и куда пуйло направит оружие массового поражения (кстати, только ли "тактическое"?), никто не знает.