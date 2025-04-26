'Справедливое и длительное прекращение войны в Украине': в НАТО обнародовали подробности визита Рютте в Вашингтон

Глава Североатлантического альянса Марк Рютт завершил важный визит в Соединенные Штаты Америки, где провел серию встреч с чиновниками, в частности с президентом Дональдом Трампом. Визит состоялся на фоне напряженной международной ситуации, в частности, в контексте войны в Украине.

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Об этом говорится на официальной странице НАТО в Twitter. Встречи также были сосредоточены на важности поддержки Украины и дальнейшем сотрудничестве между странами-членами НАТО для обеспечения мира и стабильности в Европе.

Одним из главных акцентов переговоров является обсуждение увеличения расходов на оборону в рамках НАТО. Учитывая новые геополитические вызовы, Рютте подчеркнул необходимость усиления коллективной безопасности в рамках Альянса, в частности, из-за больших инвестиций в военную готовность стран-членов НАТО.

Другой важной темой, которая обсуждалась во время встреч, стал вопрос предстоящего саммита НАТО.

Особое внимание было уделено ситуации в Украине. Рютте и Трамп обсудили возможности достижения справедливого и продолжительного мира в Украине.

Другой важной темой, которая обсуждалась во время встреч, стал вопрос предстоящего саммита НАТО. Особое внимание было уделено ситуации в Украине. Рютте и Трамп обсудили вопросы мирного урегулирования войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.ua, что вечером в четверг, 24 апреля, глава Североатлантического альянса Марк Рютте прибыл в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне он встретился с президентом страны Дональдом Трампом. В ходе визита генсек НАТО отметил, что американский президент и европейские союзники согласны, что Россия является долгосрочной угрозой. Однако, по словам Рютте, "украинцы реально в игре", не уточнив, что именно он имеет в виду.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте использует свой визит в Вашингтон 24 апреля, чтобы призвать США не давить на Украину, чтобы она приняла мирное соглашение, выгодное Москве.

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