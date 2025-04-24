Спикер парламента Нидерландов предложил Франции разделить Бельгию: что происходит

Спикер нижней палаты нидерландского парламента, сторонник ультраправой "Партии свободы" Мартин Босма предложил французскому послу Франсуа Алабрюну обсудить идею разделения территории Бельгии между их странами. Предложение прозвучало во время частного званого ужина, 22 апреля.

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Журналистка NRC Петра де Коннинг не раскрывает источники, откуда она об этом узнала. Однако сам Мартин Босма не стал отрицать свои слова.

"Великие Нидерланды хотят, чтобы Фландрия присоединилась к ним. Валлония сможет перейти во Францию", – сказал он французу.

Как утверждает журналистка издания, прямое предложение ошеломило и шокировало присутствовавших на ужине французского дипломата и законодателей Нидерландов.

Подтверждая свои слова, Мартин Босма заметил, что "в тот вечер мы говорили о политике и о том, что действительно может произойти".

Отметим, что разделения Бельгии обсуждали достаточно влиятельные политики. Франсуа Алабрюн является французским кандидатом на должность судьи Международного Суда ООН (на следующую каденцию). А Мартин Босма возглавляет Tweede Kamer, то есть нижнюю палату парламента Нидерландов. Именно она считается более влиятельной в стране.

Фландрия – одна из трех земель Бельгии. Здесь расположены известные Антверпен, Гент, Мехелен, Левен, Брюгге, Гасселт. И Брюссель, хотя официально последний принадлежит к одноименной бельгийской земле и не подчиняется Фландрии.

Процесс разграничения полномочий между правительством Фландрии и федеральным правительством Бельгии начался в 1980 году в связи с программой федерализации Бельгии и продолжается до сих пор, хотя основные принципы разграничения полномочий отмечены в конституции Бельгии.

Считается, что идея присоединения Фландрии распространена в правых политических кругах Нидерландов. Некоторые политические силы самой Бельгии (в частности, партия "Фламандский интерес" и нынешний премьер-министр Барт де Вевер от партии "Новый фламандский альянс") также поддерживают идеи либо воссоединения с Нидерландами, либо независимости.

В свою очередь в Валлонии также существуют сепаратистские силы, поддерживающие идеи как полного присоединения к Франции, так и независимости.

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