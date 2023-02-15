Блог | Сергей Климовский: Спецслужбы РФ боятся погрома своей агентуры и не знают, что делать

Обращение посольства США в Москве 13 февраля к американцам с советом покинуть РФ и не ездить туда, а также рекомендацию МИД Франции её гражданам не ездить в Беларусь, появившееся в этот же день, сходу объединили в один сюжет. Позже появилась информация, МИД Канады тоже выпустил аналогичную рекомендацию в отношении и РФ, и Беларуси, а ещё и МИД Бразилии. Некоторые стали это суммировать и проводить аналогию с февралём 2022 г., когда иностранные дипломаты покидали Украину. Но в реальности всё это не один, а разные сюжеты.

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Предостережение МИД Канады появилось ещё 10 февраля, то есть за три дня до заявления посольства США в РФ, и явно никак с ним не связано. По сути МИД Канады обновил свою аналогичную рекомендацию, появившуюся вскоре после российского вторжения 24 февраля в Украину. Обновил из-за мобилизации в РФ и предупредил – лиц с двойным гражданством РФ и Канады могут насильно отправлять воевать с Украиной, и Канада помешать этому не в силах. Поэтому не ждите повесток, уезжайте, так как паспорт Канады на военкомов в РФ действует как красная тряпка на быка. С Беларусью всё прозрачно – там нет посольства Канады, а посольство Канады в Польше не сможет помочь своим гражданам, если силовики лукашенко будут к ним приставать.

Рекомендации МИД Канады – самостоятельный сюжет, не связанный с рекомендациями посольства США и МИД Франции, которые тоже два отдельных сюжета, не связанные между собой. Предостережение МИД Бразилии вообще отказалось фейком.

Посольство США ещё в марте 2022 г. рекомендовало своим гражданам покинуть РФ и 13 февраля вынужденно повторило это после странного заявления Службы внешней разведки (СВР) РФ, появившегося в тот день. Её начальник Нарышкин вдруг сообщил: в РФ на днях приедет много боевиков-джихадистов ИГИЛ и "Аль-Каиды", обученных ЦРУ на юге Сирии в области Эт-Танф, контролируемой повстанцами и США. Приедут, чтобы совершить теракты в РФ и в странах СНГ.

Нарышкин в этом сообщении зашифровал и послание директору ЦРУ Уильму Бёрнсу, с которым в ноябре вёл переговоры в Турции и которые Кремль просил в январе возобновить, для чего в Москву и прибыла срочно посол США Линн Трейси. Послание Нарышкина к Бёрнсу гласило – не верь в этот бред, меня заставили его подписать. Дело в том, что СВР местом подготовки ЦРУ "исламских террористов" в Сирии назвала не только область Эт-Танф, но и провинцию Хомс, которую контролируют войска Асада и РФ. Последние её свободные районы рядом с провинцией Идлиб ассадисты взяли под свой контроль в 2018 г. Так что, если верить СВР, то США и РФ совместно готовят там террористов для отправки в РФ.

Можно предположить, что офицеры СВР никогда не видели карту Сирии, но не логично. СВР могла бы упомянуть только Эт-Танф и этого вполне было бы достаточно. Но зачем-то сделала ляп с Хомс. Посол Линн Трейс на всё это реагировала логично, – если спецслужба русских сообщает: в РФ едут террористы, подготовленные ЦРУ, то надо ждать провокаций и гражданам США лучше покинуть РФ.

На следующий день 14 февраля в СМИ вышел Бортников, глава ФСБ, и обтекаемо сказал: в связи со "специальной военной операцией" участились проникновения на территорию РФ "украинских спецслужб и националистических формирований при поддержке коллективного Запада". Вместе они устраивают теракты на транспорте и в энергетике, "радикализируют молодёжь и вовлекают её в экстремистскую деятельность". Поэтому Бортников потребовал "исключения формализма и шаблонного подхода при организации работы повышения компетентности руководителей и иных должностных лиц, задействованных в проведении антитеррористических мероприятий".

Из заявления Бортникова можно сделать два вывода. Первый, он так и не избавился от словарных шаблонов СССР. Второй, ФСБ решило поправить СВР и заменить исламских террористов на украинских. Может показаться, что две спецслужбы не смогли договориться какие террористы в этом сезоне будут в приоритете. Но дело не во вкусовых предпочтениях, а в двух проблемах, возникших сейчас у Кремля – практической и экзистенциональной, то есть проблемой смыслов и содержания. Причём вторая давит на него больше, чем первая.

Причина в том, что использование Кремлём слов "исламские и украинские террористы" создаёт ему разные проблемы и трудности.

"Исламские террористы" в словообороте Кремля появлялись дважды. Первый раз после Хасавюртовского перемирия 1996 г. между РФ и Чеченской Республикой Ичкерия. Тогда в Кремле поняли, что проиграли чеченцам не только на поле боя, но и информационно. Для исправления ситуации Москва запустила агрессивную медийную кампанию о чеченцах как джихадистах и стала называть их "исламскими террористами", за которыми стоят "Аль-Каида", Саудовская Аравия и ЦРУ. Были тонны публикаций в таком ракурсе, и несколько десятков художественных фильмов. Притом, что Дудаев и его армия не позиционировали себя как джихадистов. После завоевания Чечни эту кампанию быстро и надолго свернули.

Второй раз они появились в СМИ РФ с октября 2015 г., когда её армия стала бомбить Алеппо и менее крупные восставшие города Сирии, оправдывая это борьбой с ИГИЛ, там, где его не было. Но словосочетание "исламские террористы" создавало смысловые проблемы, и поэтому СМИ, включая "Дождь" и "Эхо Москвы", старались говорить, что армия воюет в Сирии с "бармалеями", чтобы те не пришли в РФ. То, что Бармалей – вымышленный в 1925 г. детским писателем Корнеем Чуковский пират, и что он не мусульманин и живёт в Африке, а не в Сирии, интеллектуалов РФ не смущало. Но обойтись только сказками о "бармалеях" из Сирии было нельзя, и поэтому ФСБ приходилось время от времени инспирировать их поимку в РФ. После разгрома ИГИЛ в Сирии в 2017 г. "исламских террористов" перестали упоминать в РФ.

Сейчас СВР Нарышкина предлагает вернуться к этому термину по трём причинам. Первая – его применение для маркировки национально-освободительного чеченцев вроде оправдало себя, и можно перенести опыт на другие регионы РФ. Вторая и третья причины – Кадыров и африканские похождения Пригожина.

В декабре 2022 г. Ахмед Закаев, глава правительства Ичкерии-Чечни, публично пообещал Кадырову, что за ним как коллаборантом скоро придут. Батальон "Ахмат" может и сила, но Кадыров начал обзаводиться двойниками и стал появляться на экране с такими отвисшими щеками, как будто засунул за них все деньги, которые получил от Кремля. После того как 13 февраля появилась новость – в ставку "Дона" якобы пришло отравленное письмо, заголовок в СМИ "Исламские террористы ликвидировали Кадырова" не выглядит фантастикой. Чисто случайно отравленное письмо появилось в один день с заявлением СВР о террористах из Сирии.

За Пригожиным из Африки могут прийти с кувалдой вполне настоящие джихадисты. Около шести тысяч французских военных специалистов, советников и инструкторов в Мали, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуара и ЦАР несколько лет занимались тем, что учили их армии борьбе с отрядами джихадистов и других партизан. Теперь французы оттуда ушли или уходят в результате спецопераций СВР и радость общения с джихадистами ложится на "вагнеров" Пригожина и спецназ РФ.

В ЦАР глава "Русского дома" и куратор тамошнего отделения "Вагнера" Дмитрий Сытин уже получал письма с требованием "Русские убирайтесь из Африки". В декабре он якобы получил и посылку с бомбой. Нарышкин правильно полагает, что в Африке "бармалеями" Пригожина вскоре займутся, но, похоже, торопится в сроках. Впрочем, задача аналитиков предвидеть события, и СВР в случае с Африкой не ошибается.

С "украинскими террористами", с которыми без шаблонов, собралась бороться ФСБ Бортников, всё гораздо экзистенционально сложнее. Глава партии "Справедливая россия и компания" Сергей Миронов ещё в июле 2022 г. внёс в Госдуму законопроект о признании Украины государством-террористом и требовал утвердить его немедленно. Но предложение Миронова пролежало без движения до ноября и было забраковано неким Иваном Нечаевым, заместителем директора департамента информации и печати МИД РФ.

Чиновник среднего ранга из МИД одним движением руки опустил Госдуму, заявив, что навешивать ярлыки "государство-террорист" или "государство спонсор терроризма" могут только на невоспитанном Западе, а мы не такие, уподобляться им не будем, и называть так Украину тоже не будем. Госдума обомлела, но смирилась. Реальная причина в том, что если Госдума признает Украину государством-террористом, то это будет означать признание двух вещей – существования Украины, и что восемь лет разговоров о ней как о несостоявшееся государстве улетают в мусор. Несостоявшееся государство не может быть одновременно ещё и государством, терроризирующим вторую в мире армию на 1/9 суши. Что-то одно из двух. Придётся также признать существование украинцев и что они не один народ с русскими, и рухнет вся конструкция, неоднократно озвученная путиным.

Кроме экзистенциональных причин у СВР и ФСБ резко появились и две земные причины что-то срочно сделать в информационном пространстве.

Первая – спецслужбы Украины 9 февраля передали в Брюсселе через Зеленского коллегам из Молдовы документы о подготовке спецслужбами РФ в ней путча. В них упоминались и кадыровцы, которые под видом спасателей въехали в Турцию и оттуда должны были попасть в Молдову. В Молдове разразился крупный международный шпионский скандал, волны от которого достигли Сербии. Её президент Александр Вучич попросил Майю Санду передать данные о сербских боевиках, которых РФ планировала задействовать в путче. Спецслужбы РФ не могли ответить зеркально и заявить, что спецслужбы Украины готовят переворот в какой-нибудь стране. Несостоявшееся государство не может готовить перевороты.

Вторая причина – в воздухе запахло большим погромом российской агентурной сети по всему миру в стиле "панамских бумаг" о счетах в офшорах. Спецслужбы НАТО дали понять Кремлю, что могут начать процесс передачи СМИ информации о его бывших и нынешних агентах. В первых числах февраля два швейцарских издания опубликовали архивную информацию о том, что нынешний патриарх РПЦ Кирилл в 1970-ые работал на КГБ под псевдонимом "Михайлов". В те годы он жил в Женеве в качестве представителя РПЦ при Всемирном совете церквей, почему спецслужбы и поделились этой информацией именно с швейцарскими СМИ, из которых она перешла в СМИ других стран.

По случайному совпадению 2 февраля в Литве появилось заявление, что могут быть преданы гласности личные дела некоторых бывших агентов КГБ. С ним выступила Йоланта Петкявичене, председатель госкомиссии по организации региональных выборов, голосование на которых пройдёт 5 марта. Она объяснила это решение тем, что слишком много экс-агентов дружно пошло регистрироваться кандидатами. Петкявичене предложила им сняться или быть готовыми к тому, что их связи с КГБ раскроют и соседи перестанут здороваться с ними.

В СВР и ФСБ не могли не понять этих намёков, и что это будет долгий и увлекательный процесс, который затронет не только бывших агентов КГБ, и что всё не ограничится только публикациями. Кремль не может реагировать на это зеркально, поскольку уже опубликовал километровые списки "иноагентов", в которых масса его собственных агентов. Что делать в ФСБ и СВР не знают, и не придумали ничего глупее, как спрятаться за темой "исламских и украинских террористов". Нарышкин всё же послал Бёрнсу шифровку с сирийским Хомсом, что надо срочно встретиться и поговорить.

Параллель с массовым отъездом иностранных дипломатов из Киева накануне 24 февраля прошлого года явно неуместна. Рекомендация МИД Франции её гражданам не посещать Беларусь и покинуть её – это отдельный сюжет, связанный с визитом в Минск 13 февраля главы МИД Венгрии.