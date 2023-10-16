Спецпредставитель США по восстановлению впервые прибыла в Киев: что о ней известно и какие вопросы могут быть в центре внимания. Фото

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер 16 октября прибыла в Киев. Визит стал для нее первым с момента ее назначения на этот пост 14 сентября, ранее она приезжала в столицу Украины как министр торговли.

О приезде Пенни Прицкер сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. "Очень тепло приветствуем вас с возвращением в Киев, секретарь Притцкер!", – написала она в соцсетях.

Бриджит Бринк также опубликовала совместное фото на железнодорожном вокзале столицы.

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Как известно, 20 сентября Пенни Прицкер уже встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

14 сентября президент США Джо Байден назначил ее на должность спецпредставителя по восстановлению экономики Украины. Она будет работать с украинским правительством, G7, ЕС, международными финансовыми учреждениями, партнерами и частным сектором Соединенных Штатов, чтобы способствовать формированию будущего Украины.

В частности, она будет руководить формированием приоритетов через Межведомственную координационную платформу доноров, чтобы согласовывать их с потребностями Украины и стимулировать страны к увеличению поддержки Украины.

После назначения Пенни Прицкер газета New York Times сообщила, что спецпредставительница планирует приехать в Украину в течение нескольких недель, чтобы оценить состояние экономики и встретиться с политическими и бизнес-лидерами.

Что известно о Пенни Прицкер

Пенни Сью Прицкер – американская миллиардер, предприниматель, общественный деятель, филантроп, 38-я министр торговли США (2013-2017). В 2011 году Forbes назвал ее 263-м самым богатым человеком в США и 651-м в мире, а в 2009 году – одной из 100 самых влиятельных женщин в мире.

Предки Пенни происходят из села Великие Прицки Киевской области. Семейство Прицкер – одно из богатейших в США, ему принадлежит сеть отелей Hyatt.

Как сообщал OBOZ.UA, Пентагон создает новую команду в Украине, ответственную за мониторинг военную помощи Киеву. Это связано с растущими призывами со стороны республиканцев об усилении контроля за использованием финансовых ресурсов.

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