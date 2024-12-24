Келлог заявил, что Трамп хочет справедливого и устойчивого мира в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет "справедливого, устойчивого и безопасного мира в Украине". Остановка убийств на территории нашего государства станет одним из приоритетов новой администрации в Белом доме.

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При этом Трамп понимает, что предыдущие попытки достичь мирных договоренностей между РФ и Украиной, включая Минские соглашения, "с треском провалились", поэтому не собирается идти по этому же пути. Об этом заявил номинированный Трампом на должность спецпредставителя США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог в эфире Fox Business.

"Президент очень последователен в том, чего он хочет, а именно прекратить убийства и принести мир в регион. Это не единственный его международный приоритет, но он хочет мира, который будет справедлив, он будет устойчив, он будет безопасен", – заверил представитель команды Трампа.

Келлог также акцентировал внимание на том, что ранее попытки мирных переговоров между Украиной и Россией уже осуществлялись. Все они, включая Минский процесс, "с треском провалились". Поэтому, отметил кандидат на должность спецпредставителя, Трамп не собирается идти по этому же пути.

"Он понимает важность отношений, которые он имеет со своими союзниками, с Владимиром Путиным тоже. И он тот человек, который может довести это до конца – я действительно верю, что он это сделает в относительно недалеком будущем", – подчеркнул Келлог.

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам. По его мнению, для этого не хватает лишь "рефери", который бы мог "разнять" две воюющие стороны.

Уже в январе 2025 года Келлог посетит Украину в начале января для "сбора фактов", по крайней мере, об этом заявляли источники Reuters.

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