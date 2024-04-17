Очередной фейк Кремля: почему 'мирный план Эрдогана' на самом деле является 'планом войны Путина'

Кажется, чем ближе Глобальный саммит мира в Швейцарии, проведение которого запланировано на 15-16 июня, тем больше будет появляться "мирных инициатив". Не так давно мир узнал о якобы плане Трампа, по которому Украине предлагается отказаться от Крыма и Донбасса. Еще раньше о своих инициативах напомнили китайцы.

На днях в информационном пространстве снова появилась тема стамбульских договоренностей. Якобы проект нового договора между Россией и Украиной для замораживания войны предлагает президент Турции Эрдоган, а сам текст документа уже есть у всех трех сторон, то есть Турции, РФ и Украины. По крайней мере, об этом пишет российская эмигрантская "Новая газета. Европа".

Что интересно, в тот же день российский диктатор Путин с подачи своего белорусского коллеги также заявил о стамбульских договоренностях, мол, к ним нужно вернуться и использовать. В Украине же этот "новый план Эрдогана" назвали фейком и спецоперацией российских спецслужб.

Что стоит за появлением "мирных инициатив по-турецки" – в материале OBOZ.UA.

Новый-старый план

По данным издания "Новая газета. Европа", на сегодняшний день якобы существует новый проект договора, который заморозит войну между Россией и Украиной. Как утверждают россияне, документ продвигается через посредство Эрдогана и является инициативой именно турецкой стороны.

Текст договора уже якобы прорабатывают Турция, Россия и Украина. Он основывается на документах первых переговоров в Стамбуле и части формулировок мая 2022 года. "Новая" пишет, что мирную инициативу может поддержать ряд европейских политиков, ее будут также предлагать для поддержки отдельным странам Глобального Юга.

Главное из этого документа:

▪️ Взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия.

▪️ Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может привести к дестабилизации ее правительства.

▪️ Замораживание конфликта по существующей линии фронта.

▪️ Обязательство провести в 2040 году референдумы: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, занятых на момент заморозки конфликта Россией.

▪️ Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

▪️ Обмен пленными по формуле "всех на всех"

▪️ Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

Как видим, главные и принципиальные положения украинской формулы мира, а именно вывод российских войск со всей территории Украины и вступление в НАТО в новом документе отсутствуют.

Путинский спектакль

В тот же день после появления "эрдогановской мирной инициативы" в "Новой", которая считается оппозиционной Кремлю, диктатор Путин лично заявил "о готовности начать переговоры с Украиной относительно достигнутых в Стамбуле договоренностей". Учитывая, как готовятся такого рода экспромты, кажется, появление "мирного плана" было не случайностью, а частью информационного замысла.

Как любит русский диктатор – все было разыграно в традициях русского театра. Для этого был приглашен белорусский "петрушка" – Лукашенко. Как передают российские СМИ, Путин "согласился с предложением белорусского коллеги вернуться к переговорам с Украиной относительно согласованного в Стамбуле договора".

Лукашенко предложил "достать тот документ, который вы (Путин) когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему". Лукашенко добавил, что документ содержит "приемлемую позицию и для Украины", и Киев два года назад принял ее. По словам белорусского диктатора, его "чутье никогда не обманывало" и теперь он чувствует, что инициативы Путина по окончанию войны "найдут отклик в Украине".

В Украине "план Эрдогана" назвали фейком и чушью

"Это дезинформация России", – советница главы Офиса президента Дарья Заровна так прокомментировала в Telegram сообщение "Новой газеты", о том, что Турция якобы предлагает Украине и России план по заморозке войны.

"Первоисточником этой информации является российский Telegram-канал, который контролируется российскими спецслужбами. Информация появилась еще 23 марта. Удивительно, что дальнейшие сообщения распространялись в "Новой газете. Европа" и пророссийских Telegram-каналах", – отметила Заровна.

О бесполезности стамбульского плана и "безальтернативности украинской формулы мира" говорит и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", предполагающих "не/проигрыш России". Есть только безусловная формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода России с территории Украины, возвращении к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций. Все остальное – это только о желании… продолжить войну из-за замораживания, эскалации, сохранения российского агрессивного режима", – отметил Подоляк.

Сомнительные перспективы России

"Что касается появления очередных мирных инициатив, то начнем с того, что Турция молчит, воды в рот набрав. Если бы это был, как сообщается, план лично Эрдогана, то я думаю, что эта страна была бы вынуждена как-то прокомментировать этот факт" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Я думаю, что публикация этого плана – это то, что традиционно делают российские спецслужбы. С выездом в Европу так называемых "хороших русских" туда уезжают и "хорошие кагебисты". Которые, прикрываясь "новой" или "старой" газетой, или "медузами", продолжают свою работу. И продолжают, собственно, неплохо. Поэтому мне кажется, что речь идет о хорошей спланированной провокации и сливе той информации, которая нужна именно в это время.

Скорее всего, какой-то план у Эрдогана есть. Он продвигает его, понимая только собственные интересы. И я думаю, что здесь в этом сомневаться не следует.

Видите ли, в том плане, о котором написала это российское издание, найдется, кроме сугубо украинских моментов, есть еще и глобальные – ядерное разоружение и так далее. Что для Турции, как и, собственно, для многих других стран, является важным вопросом. Думаю, что к этому турецкому плану, который теоретически может существовать, о чем Эрдоган, кстати, неоднократно говорил, Москва просто могла добавить несколько своих, так сказать, хотелок, и представить это как план Эрдогана. На мой взгляд, это самый вероятной вариант, потому что то, что написано в этом плане, полностью ложится в русло российской так называемой переговорной позиции. Мол, Крым не ваш, территории не ваши, а через 100 лет разберемся. Это все очевидные русские прихоти и ничего другого. Можно ли это воспринимать серьезно? Думаю, что нет", – отмечает Владимир Огрызко.

По его словам, это также может быть очередная разыгранная история перед саммитом, который должен состояться в июне в Швейцарии, чтобы просто сделать пропагандистский посыл для мира. Мол, россияне за переговоры, а упрямые украинцы не хотят этого. Поэтому, видите ли, дорогие страны третьего мира, вы должны делать выводы, с кем вы и почему. По мнению дипломата, именно поэтому сейчас и начинают снова появляться какие-то разговоры о китайском мирном плане, который никто никогда в глаза не видел, потому что то, что там представляется как план, планом не является.

"С другой стороны, это показывает довольно печальные перспективы самой России, которая как бы то ни было утверждала, что она вошла в пятерку экономик мира, на самом деле, если получит шестидесятую позицию, это будет прекрасно. Потому что экономическая ситуация в РФ, несмотря на все попытки обходить санкции, становится все сложнее. Последние затопления целых городов показали, насколько беспомощна власть на местах, насколько центральная власть не реагирует на происходящее в регионах. Сегодня это "бумажный дом", который едва держится.

Для того чтобы остановить процесс окончательного развала, а Путин прекрасно понимает, к чему идет, именно прекращение войны – шанс как-то продержаться", – отметил Владимир Огрызко.

Настоящий мир Путину не нужен

"Война России против Украины – не война за территории, а война за государственность. Украина стремится не просто восстановить свою территориальную целостность, а прежде всего сохранить государственность. Россия стремится не просто удержать территории, захваченные ее армией, но и ликвидировать суверенитет Украины", – высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников.

Именно поэтому абсолютно невозможно "расплатиться" Крымом или каким-либо другим украинским регионом и заморозить войну. И не только потому, что Украина не может отказаться от собственной территориальной целостности и защиты принципов международного права, но и потому, что Путину нужен не только Крым. Ему нужен контроль над всей Украиной. За это – а не за территориальный приз – он и воюет. Я уверен, что Путин стремится к восстановлению Советской империи, а вовсе не к сохранению аннексированного Крыма. И именно поэтому никакого плана обмена территории на окончание войны не сработает – по крайней мере, в долгосрочной перспективе", – считает Виталий Портников.