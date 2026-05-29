Полностью прокремлёвский "МК" (бывший "Московский комсомолец") 24 мая обнародовал - в рубрике "Общество"! - весьма показательную статью адвоката Д. Краснова под названием "Поразительные поражения: когда геополитические проигрыши могут быть полезнее блистательных викторий".

Далее текст на языке оригинала

Її головні тези:

– будь-який "ганебний мир" породжував знежирення еліт і більше свободи народу, а розгромлена країна починала стрімко набирати силу;

– Петро Перший став "Великим" тому, що зумів прийняти вірне рішення після поразки в одній битві, а не у війні в цілому;

– щоб повторити досвід Петра, треба бути таким самим великим. Еліти завжди ближче до трону, ніж простолюдини, тому керівництву держави не так просто прийняти рішення, що розриває хибне коло, до поразки.

Тут варто мати на увазі, як "гарний руський" Віктор Шендерович колись згадував про Павла Гусєва, який ще з андроповського 1983-го керує "МК" і вже 13 років за сумісництвом очолює "громадську раду" при Міноборони(!) РФ.

Так от, зі слів Шендеровича, це людина з колосальним політичним чуттям-нюхом: приміром, після невдалого путчу в серпні 1991-го Гусєв встиг у першу ж ніч перекласти килимок з портретом Леніна з почесного місця над кріслом головного редактора на підлогу, щоб о нього кожен мав витерти ноги, бо інакше б не зайшов.

"Бактерії не помиляються", - з повагою кажуть про нього колеги, ну а випадковість публікації й взагалі неможлива.

Тож, як і тоді, коли Росія була змушена піти з Херсона, поруч із Кремлем знову кажуть про необхідність "непростого рішення", але цього разу - "геополітичного" (з перспективою "знежирення еліт"), що має ухвалити "такий саме великий", як Петро Перший.

До речі, саме з Петра Першого ця війна й починалася: його поряд з Іваном Грозним та Катериною Другою назвав 24.02.2022 Лавров, перераховуючи "радників" Путіна.

І от знову прийшов час порадитись…