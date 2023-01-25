''Спасибо за танки, а теперь самолеты F16'': Порошенко призвал союзников предоставить Украине реактивные истребители

Петр Порошенко заявил, что решение западных партнеров предоставить Украине танки очень важно, но ВСУ нужны также реактивные истребители. По словам пятого президента, уже сейчас союзники должны начать подготовку украинских пилотов, чтобы они как можно скорее могли освоить натовские самолеты.

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Об этом Порошенко сказал в эфире Euronews. Он также подчеркнул, что украинской армии для победы над агрессором также нужны ударные вертолеты и ракеты большой дальности.

"На самом деле "изменить правила игры" могут реактивные истребители. Надо немедленно запускать программы подготовки украинских пилотов и готовиться к доставке их в Украину", - сказал Петр Порошенко.

"Нам также нужны ударные вертолеты и ракеты большой дальности, чтобы достигать материально-технических баз и российских командных центров. Мы должны получить их сейчас, прежде чем Россия попробует свое большое весеннее наступление", - сказал Порошенко.

"Сначала западные государства говорили, что помогут Украине "выжить". Теперь уже нет, мы должны победить. Но для этого нам нужно укреплять украинские Вооруженные Силы", - отмечает Петр Порошенко.

Он также уверен, что Украина должна получить полноправное членство в НАТО. Несмотря на то, что победа в войне сегодня остается приоритетом для Украины, вступление в НАТО важно, поскольку это обеспечит "устойчивую ситуацию в Европе", сказал Порошенко Euronews.

"Без полноправного членства Украины в НАТО невозможно было бы иметь стабильную ситуацию безопасности. Если бы Украина стала членом НАТО в 2008 году, война, вероятно, сейчас бы не шла", – добавил он.

"Каждого гражданина НАТО и Европейского Союза сейчас защищает не столько 5 статья НАТО, сколько Вооруженные Силы Украины под сине-желтым флагом", - подчеркнул Петр Порошенко.

Пятый Президент в Брюсселе провел ряд встреч, в частности, в рамках Межпарламентского совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса, в Европарламенте и Еврокомиссии. Порошенко призвал европейских партнеров как можно скорее предоставить Украине необходимое вооружение. Также Порошенко призвал НАТО на саммите в Вильнюсе официально пригласить Украину в Альянс.

Петр Порошенко приветствовал решение Германии и других союзников передать Украине танки.

"Леопард" кратким эмоциональным сообщением из Брюсселя: "Берлин, Варшава, Мадрид, Вильнюс, Брюссель, спасибо за танки. Спасибо миллионам украинцев за давление. Продолжим его. Теперь самолеты F16", – написал Порошенко в Facebook.