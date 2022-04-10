Союзники Украины готовы поставлять современное вооружение НАТО, но есть преграды – Bloomberg

Некоторые сторонники Украины в войне с Россией готовы начать помогать стране переходить от оружия советских времен к более современному, натовского образца. Партнеры рассматривают такую возможность, учитывая перспективу, что боевые действия затянутся на месяцы или даже годы.

Вместе с тем государства в значительной степени воздерживаются от поставок такого вооружения, чтобы не обучать украинские войска его использованию – то есть не "встревать в конфликт", последствиями от чего РФ грозит НАТО. О таких преградах пишет Bloomberg.

Цитируя людей, знакомых с дискуссиями между "Большой семеркой" и членами Североатлантического альянса, издание отмечает, что некоторые союзники могут начать обучать украинские войска за пределами страны, чтобы те имели возможность обслуживать и использовать более современное оружие.

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По словам одного из источников, цель будет состоять в том, чтобы помочь Украине постепенно перейти к стандартам типа НАТО. Тем временем некоторые страны Альянса уже срочно перебрасывают в Украину другое оружие, чтобы помочь ей защитить территорию на востоке от перенаправленного российского нападения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который на этой неделе встречался с представителями Альянса в Брюсселе, похвалил страны за предоставление большего количества вооружений. А вместе с тем посетовал, что им потребовалось слишком много времени, чтобы скорректировать свое мнение о том, что именно послать Украине, по мере развития войны. В Киеве неоднократно говорили, что стране нужны зенитно-ракетные комплексы, бронетехника и танки.

Кулеба рассказал о запросе, который он сделал для "некоторого современного оружия" от коллеги из другой страны в первую неделю войны. Но тот был отклонен из-за необходимости обучения войск в течение как минимум двух месяцев.

"Если бы он договорился со мной в самом начале о том, чтобы предоставить Украине это оружие, наши люди как раз прошли бы эту подготовку, и мы бы ее провели за неделю-две", – сказал министр.

Он не назвал ни оружие, ни страну. А на встречах с НАТО подчеркнул, что партнерам важно начать смотреть на более долгосрочную перспективу и отправлять более современные системы, а также составлять план обучения и технического обслуживания.

Со своей стороны министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что союзники поддерживают поставку нового и более тяжелого оборудования Украине.

"Мы договорились на двусторонней основе помочь украинским Вооруженным силам перейти от техники советских времен к стандартной экипировке НАТО", – сказала она.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после встреч предупредил, что война РФ против Украины может длиться месяцы и даже годы, и также заявил, что союзники посылают украинским силам как советское, так и более современное оружие. А генерал армии США Марк Милли считает, что это "будет долгая утомительная работа".

Чиновники НАТО указали на поддержку подготовки украинских военных в прошлом как на одну из причин, по которым украинским силам удалось противостоять наступлению РФ. Но они опасаются, что такая помощь, вероятно, также привлечет внимание Кремля.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, США уже обучили небольшое количество украинских военнослужащих с начала войны. Он сказал, что солдаты, которые уже находились у них, прошли несколько дней обучения работе с боевыми дронами Switchblade, 100 из которых отправлены в Украину.

"Тем не менее новое оружие, которое планируют отправить союзники, может не сразу помочь отразить новое крупное наступление России на востоке. Кулеба сказал, что Украина нуждается в дополнительной помощи "в течение нескольких дней, а не недель", и, учитывая необходимое обучение, она по-прежнему будет зависеть от поставок советского оборудования, которое может получить раньше", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Алексей Резников обратился к западным партнерам из разрушенного оккупантами Гостомеля и заявил, что в войне против РФ Украине нужны не только санкции в отношении агрессора, но и современное оружие. Он подчеркнул, что сейчас ВСУ могут остановить врага, но чтобы полностью освободить страну от него, нужно новое вооружение.