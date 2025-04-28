Союзник Украины будет поставлять Индии военные самолеты: государства подписали соглашение

Индия заказала у Франции 26 палубных самолетов Rafale Marine на сумму 7,5 млрд долларов. Завершение поставок ожидается к 2030 году, летные экипажи будут проходить учения в обеих странах.

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О подписании соглашения, предусматривающего поставки индийской армии истребителей производства Dassault Aviation, в понедельник, 28 апреля, заявили министерство обороны Индии и министр обороны Франции Себастьян Лекорню. ВМС Индии получат 22 одноместных и четыре двухместных истребителя.

"Спасибо нашим индийским партнерам за их новую уверенность в совершенстве французской оборонной промышленности", – написал Лекорню в соцсети Х.

Ожидается, что поставка завершится к 2030 году. Экипажи будут проходить учения в обеих странах.

По данным Bloomberg, сделка стоимостью 640 млрд рупий (почти 7,5 млрд долларов) включает четыре двухместных учебно-тренировочных самолета и техническое обслуживание 36 истребителей Rafale, которые Индия закупила у Франции в 2016 году.

В настоящее время Индия имеет устаревший флот истребителей МиГ-29К производства РФ, базирующихся на INS Vikramaditya – втором авианосце Индии.

Соглашение о закупке истребителей было ключевой темой переговоров между Индией и Францией с момента визита премьер-министра Нарендры Моди во Францию в 2023 году, отмечает Bloomberg.

Как известно, с 2015 года Франция экспортирует свои истребители Rafale в Индию, Катар, Египет, Грецию, ОАЭ, Индонезию и Хорватию.

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере 32 туриста погибли из-за теракта в Индии 22 апреля во время визита в страну вице-президента США Джей Ди Венса. Боевики-исламисты атаковали людей недалеко от курортного города Пахалгам в Кашмире.

В ответ Индия приняла жесткие меры против Пакистана, в частности заявила о высылке всех граждан Пакистана, аннулировании их виз и закрытии границы с этой страной, а также перекрыла Пакистану воду, заблокировав реку Инд впервые с 1960 года. Обе страны обладают ядерным оружием.

25 апреля на границе Индии и Пакистана во время поисковой операции террористы открыли огонь по силам безопасности, ранения получили двое сотрудников полиции.

27 апреля армии Индии и Пакистана отчитались об учениях, а также показали кадры, снятые военными.

Кашмир – территория Индии, за которую страна продолжает воевать с Пакистаном. Власти Индии отменили особый статус Кашмира в 2019 году, разделив штат на две федерально управляемые территории. Это позволило местным властям выдавать права на жительство посторонним людям, позволяя им устраиваться на работу и покупать землю на территории.

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