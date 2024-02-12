Россия уже много лет выделяет и продолжает выделять миллиарды долларов на пропаганду в США. И эти деньги приносят результаты. Сегодня в Вашингтоне, политическом центре Америки, царит нестабильность, что играет на руку врагам демократии и авторитарным режимам по всему миру.

Как это работает?

Во-первых, Конгресс до сих пор не принял решение выделить более 61 миллиарда долларов на помощь Украине. Эти ресурсы должны быть направлены как на социальную помощь, так и на поставку оружия.

Финансовая помощь также задерживается для Израиля и Тайваня - других важных партнеров, которые также нуждаются в поддержке в это трудное время.

Во-вторых, недавнее интервью скандально известного американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным показывает, как российская пропаганда стремится повлиять на обычных американцев. Особенно на тех, кто за последние несколько лет, при значительной поддержке Дональда Трампа, стал объектом внимания для русских.

Недавно я завтракал с конгрессменом из Техаса, который в частной беседе выразил поддержку Украине. То, что он мне рассказал, было довольно шокирующим. Он описал, как канал Russia Today (RT) имеет большую аудиторию в Техасе, вытесняя многие внутренние источники новостей. Удивительно узнать, что эти люди вообще слушают какие-либо новости из России. Но то, что российская пропаганда имеет такое значительное влияние в одном из крупнейших штатов США, далекого от любого побережья, - это нечто удивительное. Люди слушают этот канал и верят в продвигаемые там сюжеты.

Еще одна большая проблема заключается в том, что правые американские медиа сегодня пытаются изобразить Такера Карлсона жертвой. Диссидентом, предположительно борющимся за плюрализм мнений и демократию, хотя на самом деле он просто пропагандист Путина, американский Соловьев.

В-третьих, слабая и нерешительная американская политика ведет не только к отсутствию желания помочь Украине, но и к растущей популярности антисемитизма. И это получает поддержку как среди крайне правых, так и среди крайне левых.

Еще в декабре 2023 года Сенат не проголосовал за миллиардный пакет помощи для Украины и Израиля. Среди тех, кто проголосовал против, были не только правые республиканцы, но и известный левый политик Берни Сандерс.

Очень тревожная ситуация. Особенно учитывая политическую тенденцию, которая приобретает популярность в США и европейских странах - поддержка террористического движения ХАМАС после преступления, совершенного ими в октябре прошлого года, ставшего самым значительным ежедневным массовым убийством евреев со времен Холокоста.

Россия активно эксплуатирует эти тенденции, направленные на раскол американского и западного общества сегодня. Проводятся информационные кампании в социальных сетях, организуются митинги в крупных городах.

С одной стороны, агрессор активно заявляет, что борется с "нацизмом". А с другой стороны, помимо военных преступлений в Украине, Россия активно продвигает антисемитизм по всему миру. Продолжая неофициальную политику и культуру со времен Советского Союза, когда на различных уровнях общества активно поддерживалась повседневная ненависть к евреям.

В этой ситуации администрация Байдена должна играть большую роль, пока не стало слишком поздно. Сегодня у них есть множество рычагов влияния как на внутреннюю американскую политику, так и на международные процессы. Для того чтобы остановить диктаторские режимы, очень важно, чтобы администрация в США четко и настойчиво продемонстрировала свою поддержку Украине, Израилю и Тайваню.

Соединенные Штаты должны выделить деньги наших партнерам как можно быстрее и предоставить все виды оружия в необходимом объеме. Вместо того чтобы отправлять по одному танку в неделю, зная, что это определенно не поможет Украине победить.

Только крепкая поддержка наших украинских и израильских друзей может победить диктатуру и антисемитизм во всем мире. Очень надеюсь, что Сенат проголосует по пакету дополнительных средств на оборону до конца этой недели, а Палата Представителей поддержит это решение до конца февраля.