Советские и европейские САУ, БТРы и не только: какое вооружение получила Польша от партнеров в 2024 году для вероятной передачи Украине

В 2024 году Польша получила много советской и европейской техники от других стран. В частности, для дальнейшей передачи ее в Украину. Впрочем, в отличие от партнеров, которые прислали помощь, власти республики решили засекретить данные по собственному импорту полученного оружия.

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Об этом говорится в публикации польского портала Defence24. Отмечается, что также не было подано соответствующий отчет для Реестра обычных вооружений. Впрочем, есть возможность посчитать не только, например, поставки из Южной Кореи для вооруженных сил республики, а и транзит через Польшу вооружения, которое вероятно предназначалось именно для украинских военных.

"Конечно, можно попробовать "обойти" польское решение, проверив экспортные декларации в Польшу других стран. Но это не лучший метод, поскольку многие страны до сих пор не подали свои декларации за 2024 год", – говорится в сообщении.

Это касается, например, самых мощных мировых экспортеров оружия, то есть США и Франции. Кроме того, некоторые экспортные записи касаются оружия, экспортированного в Польшу для дальнейшего реэкспорта, или для исследований, или это товары, приобретенные для других неустановленных целей.

В 2024 году Польша снова продала Украине партию 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика". На этот раз их было 78. Опять же, следы ведут к Болгарии, которая годами продает польское оружие или поставляет свое оружие польским компаниям для дальнейшего реэкспорта.

В 2024 году Болгария задекларировала экспорт в Польшу:

– 33 самоходные гаубицы калибра 122 мм 2С1 "Гвоздика" плюс две дополнительные автоматические пушки 2А31 для этих гаубиц.

– 8 бронетранспортеров МТ-ЛБ.

– 78 буксируемых минометов калибра 120 мм.

В свою очередь Нидерланды в 2024 году поставили Польше 24 неопределенные ракеты или ракетные пусковые установки. Также зафиксировано, что в 2024 году Польша импортировала 3504 гранатометы M72 из Норвегии и 192 гранатометы Carl Gustav из Швеции.

В прошлом году из Великобритании в Польшу было импортировано:

– Восемь бронетранспортеров FV432.

– Машину связи FV439 Royal Signals.

– 13 бронетранспортеров FV434.

– Девять "загадочных" переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).

В 2024 году между Польшей и Словакией состоялся интересный обмен артиллерийской техникой.

Из Словакии в Польшу было перевезено 155-мм гаубицу "Ева" и 39 снарядов 155-мм Ofd MKM Inert BB и 33 снаряда 155-мм Ofd MKM Inert, а из Польши в Словакию – вышеупомянутые гаубицу "Ева" и гаубицу "Краб". Все это с целью проведения взаимных стрелковых испытаний.

Кроме США, крупнейшим экспортером базового оружия в Польшу является Южная Корея. В 2024 году было объявлено о поставках Польше 56 танков К2 и 70 самоходных гаубиц К9. Напомним, что в 2023 году Корея объявила об экспорте 18 K2, 42 K9 и 12 учебно-боевых самолетов FA-50, а в 202 году

Справка

Реестр обычных вооружений Организации Объединенных Наций (UNROCA) был создан в 1991 году. Его данные являются публичными и доступными для всех в мире.

Государства-члены ООН подают свои декларации раз в 12 месяцев, за период предыдущего года. Предоставляемые данные должны включать информацию об экспорте и импорте основных видов вооружения, то есть танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, боевых самолетов и боевых беспилотных летательных аппаратов, боевых вертолетов, боевых кораблей, а также ракетных установок и ракет (включая ручные зенитные пусковые установки).

Кроме того, каждая страна может включать в отчет данные об экспорте и импорте легкого и стрелкового оружия, производство собственной оружейной промышленности и владение собственным базовым оружием.

Ранее правительство Австралии отчиталось о поставках очередной партии военной помощи Украине. В рамках нового оборонного пакета украинской армии были переданы танки M1A1 Abrams.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 14 июля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

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