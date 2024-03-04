Соперница Трампа впервые победила на праймериз: что это значит

Бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли впервые победила на праймериз Республиканской партии. Она набрала больше голосов, чем 45-й президент США Дональд Трамп в округе Колумбия, одержав свою первую победу в кампании 2024 года.

Неожиданная победа Хейли позволит временно приостановить лидерство Трампа в избирательных состязаниях Республиканской партии. Об этом сообщает AP News.

Несмотря на череду поражений на праймериз в ряде штатов Хейли заявила, что останется в избирательной гонке. Более того, даже после поражения в своем родном штате Южная Каролина Хейли оставалась непреклонной в том, что избиратели в последующих местах заслуживают альтернативу Трампу, несмотря на его доминирование в предвыборной кампании.

Представители Республиканской партии округа Колумбия опубликовали результаты праймериз, который показали, что Хейли выиграла у всех 19 делегатов. В то же время бывший президент Трамп, вероятно, наберет еще несколько сотен делегатов в гонках "супервторника".

По словам представителя Хейли Оливии Перес-Кубас, бывший губернатор штата Южная Каролина стала первой женщиной в истории, выигравшей республиканские праймериз.

Стоит отметить, что после победы Хейли в округе Колумбия предвыборный штаб Трампа опубликовал заявление, в котором саркастически поздравил ее с тем, что лоббисты и инсайдеры округа Колумбия, желающие защитить неудавшийся статус-кво, назвали ее "королевой болота".

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Южная Каролина. Примечательно, что скандальный политик существенно опередил бывшего губернатора этого штата Никки Хейли.

Ранее сообщалось, что Трамп победил на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо. Во всех трех штатах он обошел Никки Хейли, которая является его основной соперницей среди республиканцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Трамп выдал очередную порцию бреда. В этот раз он заявил, что президента США Джо Байдена якобы "контролируют фашисты". Также он в очередной раз рассказал, что действующий американский президент "несет угрозу демократии";

– Трамп в очередной раз поменял риторику и заявил, что в случае победы на выборах будет делать больше для защиты США от России, чем действующий президент Джо Байден. В то же время он продолжает оказывать давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы помешать принять законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине для борьбы против РФ;

– 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в этом году может попытаться подтолкнуть Украину к переговорам с Россией о прекращении войны. Политик уже сейчас рассматривает возможность такого шага.

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