Трамп победил Хейли сразу еще в трех штатах: на очереди – 'супервторник'

Предыдущий, 45-й президент США и нынешний претендент на должность Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо. Во всех трех штатах он обошел Никки Хейли, которая является его основной соперницей среди республиканцев.

Об этом сообщает Reuters. Отметим, что кокусы – это собрание сторонников и членов партии, от их итогов зависит голосование за кандидата в президенты на съезде.

По данным агентства, в минувшую субботу, 2 марта, Трамп легко победил на республиканских кокусах в Мичигане, где партию "разрывают распри, которые, опасаются некоторые республиканцы, могут повредить его кампании в этом ключевом штате".

Также экс-лидер США выиграл кокусы в штатах Миссури и Айдахо. Республиканцы из Мичигана утверждают, что Трамп победил Хейли во всех 13 округах, участвовавших в кокусах.

"У Хейли быстро заканчивается время, чтобы изменить ход гонки за выдвижение от республиканцев. На очереди – "супервторник" 5 марта, самый большой день праймериз, когда будут голосовать 15 штатов и одна территория", – пишет Reuters.

В публикации отмечается, что с победами в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде, Виргинских островах США, Южной Каролине, а теперь и в Мичигане, Миссури и Айдахо, Трамп стал бесспорным лидером гонки. В то время как Хейли держится благодаря поддержке доноров, стремящихся найти альтернативу предыдущему президенту.

Для этого избирательного цикла республиканцы Мичигана разработали смешанную систему выдвижения кандидатов, разделенную между праймеризом и кокусом. В отличие от праймериз, проводимых властями штатов перед президентскими выборами в США, кокусы устраивает партийный аппарат.

Как сообщал OBOZ.UA, примечательно, что ранее Трамп победил Никки Хейли на праймериз в ее родном штате Южная Каролина. В ответ претендентка на выдвижение в президенты от Республиканской партии заявила, что, несмотря ни на что продолжит свою кампанию.

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