Гарантии безопасности и 'коалиция желающих': Зеленский раскрыл детали разговора с лидерами ЕС после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне провел совместный разговор с европейскими лидерами. Его основными темами стали гарантии безопасности и "коалиция желающих".

Об этом Зеленский сказал во время брифинга по итогам переговоров с президентом США. Также, по словам президента, речь шла о противовоздушной обороне.

"Потому что когда беспилотники используются для нанесения ударов, конечно, полезно обсудить эту тему", – отметил он.

В своем Telegram-канале Зеленский написал, что он рассказал лидерам о разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Во время него лидеры говорили о ПВО, потребностях Украины и гарантиях безопасности.

"Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты были частью безопасности. Мы рассчитываем на лидерство США. И также мы говорили о программе PURL. Соединенные Штаты и президент открыли для нас этот коридор", – отметил гарант.

Он подчеркнул, что самое главное сейчас – защитить как можно больше жизней, гарантировать безопасность для Украины и усилить всех нас в Европе. Президент поблагодарил партнеров, которые приняли участие в разговоре, за поддержку Украины.

"Наши советники по безопасности будут говорить о следующих шагах. Координируем наши позиции. Спасибо за разговор, всю поддержку и готовность быть с Украиной", – добавил президент.

В разговоре с Зеленским приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Совета министров Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отметили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский согласился с Дональдом Трампом в том, что "в таких обстоятельствах мы должны остановиться, где мы есть, и говорить о реальном мире".

Глава государства также рассказал, что ключевыми темами переговоров в Белом доме были поставки в Украину систем ПВО, дальнобойность и возможная встреча в Будапеште Трампа с Путиным.

