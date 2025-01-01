'Солдаты делают невозможное': Петр и Марина Порошенко поздравили с новым годом, пожелали победы и мира. Видео

Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Новым 2025 годом. Вместе с ними к гражданам обратились украинские военные.

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Они желали украинцам мира и победы в новом году. Об этом сообщили на сайте Европейской Солидарности.

"Для всего мира – 2025-й. А у нас – уже 12-й год войны и четвертый год полномасштабного вторжения. Я часто думаю: если бы не наши воины, украинский календарь мог бы оборваться на отметке "2014" или "2022". А однако, слава Богу и нашим защитникам и защитницам, произошло по-другом", – подчеркнул Порошенко.

"В следующем году победа и мир будут зависеть не только от наших военных. Но во многом – от профессиональности наших дипломатов. От компетентности и профессиональности тех, кто способен брать ответственность за судьбу страны и людей. И здесь мы уже точно не имеем права на ошибку" , – подчеркнул пятый президент.

Он отметил, что Украина борется и становится сильнее благодаря украинцам – всем тем, кто сейчас в рядах Сил обороны с оружием в руках, тем, кто помогает войску донатами и волонтерством, тем, кто обеспечивает дома людей светом и теплом. А также тем, кто работает и платит налоги, учит детей, выращивает и печет хлеб, бережет и приумножает нашу культуру.

Военные же говорят, что украинские солдаты сейчас делают невозможное, и призвали верить в украинскую армию.

Марина Порошенко отметила, что украинцы стали больше ценить друг друга.

"Я уверена, в новогоднюю ночь именно своих близких вспоминают солдаты в окопах. А собравшиеся за столом семьи в первую очередь будут молиться за воинов. Очень хотелось, чтобы 25-й год стал годом воссоединения семей. И следующий год украинцы встречали дома и вместе" – сказала она.

"А еще мы мечтаем, чтобы в новогоднюю ночь открылось второе дыхание для нас и нашей страны. И основания для надежд есть. Даже если это очень узкое окно возможностей. И в канун Нового года мы видим свет в конце тоннеля. Хотя это не тоннель, а длинный извилистый лабиринт с минными полями. Но мы обязательно его преодолеем, если сохраним силу духа, веру. и единство. Я верю, что придет скоро время и мы снова будем жить. Жить в мире и свободе. С Новым годом, дорогие украинцы! И пусть он принесет всем нам и победу, и мир", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января президент Украины Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением. Он обратился к украинцам, стоя у монумента "Украина-мать", вспомнил наших воинов, которые дают отпор российской агрессии, вернувшихся из плена защитников и отдельно обращался к тем нашим гражданам, которые сейчас находятся в оккупации и за границей.

Мы опубликовали видео поздравления президента с 2025 годом, а также полный текст его новогоднего обращения.

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