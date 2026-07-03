События в России сейчас являются принуждением Путина к миру, — Порошенко

Всеобъемлющее, немедленное, безусловное прекращение огня – жесткое требование Украины. И события в России сейчас являются принуждением российского диктатора Путина к миру.

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Об этом заявил Петр Порошенко.

Он отметил, что в результате последней российской атаки погибло тридцать человек только в Киеве: "Могу вам сказать, что те, кто был в Киеве, абсолютное большинство не спали. Могу вам сказать, что, возможно, впервые за время войны многие из нас видели баллистические и крылатые ракеты, которые были прямо перед глазами".

"Первый тезис, который мы провозгласили месяц назад – и общество, и события, и история продемонстрировали абсолютную верность этому выбору – остановить войну. Альтернативы прекращению войны нет", – подчеркнул Порошенко.

"Мы говорим только об одном – всеобъемлющем, немедленном, безусловном прекращении огня. Наше жесткое требование – прекращение огня. А все, что происходит сейчас в Москве, – это называется принуждение Путина к миру, стимулирование, мотивация к прекращению огня со стороны Российской Федерации", – подчеркнул он.

"Подчеркиваю не в первый раз: яркое подтверждение того, что у нас есть лучший дипломат – и я, как министр иностранных дел, а не только как президент, имею право оценивать это – имя этого дипломата: Вооруженные Силы Украины. И Путина мы прижмем к миру. Ключевой фактор – это не просто отсутствие горюче-смазочных материалов на заправках, остановка экспорта и остановка нефтеперерабатывающих заводов. А ключевая позиция, которую он сейчас видит и ощущает за пределами Москвы и Петербурга, – это падение поддержки. И это впервые за последние очень много лет. Возможно, с 1997-го или с 2008-го, когда он тогда пытался перехватить экономический кризис войной в Грузии", – сказал Порошенко.

"Это дает нам основания для оптимизма – мир возможен. И это изменение риторики Трампа. И это возможные итоги нынешнего саммита НАТО в Анкаре. И это успехи оборонной промышленности Украины с новейшими технологиями, где мы действительно в отдельных секторах демонстрируем убедительное лидерство", – отметил он.

"Я верю, я убежден, я подчеркиваю, что мы не должны упустить возможность прекращения огня с Россией", – подчеркнул пятый президент Украины.