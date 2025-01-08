'Соберет людей и спросит': эксперт-международник оценил, может ли Трамп дистанцироваться от войны в Украине

Если избранному президенту США Дональду Трампу не удастся быстро завершить российско-украинскую войну, он может попытаться дистанцироваться. Либо – надавить на Москву либо Киев.

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Такое мнение высказал в комментарии OBOZ.UA Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований. Он предположил, что американский глава, если вопрос затянется, будет демонстрировать нетерпение. Мол, "как же так, я такой великий президент, а Россия и Украина не хотят мириться между собой".

Если гнев будет направлен на кремлевского диктатора Владимира Путина, то Трамп может начать давить на РФ, чтобы она "угомонилась и уменьшала свои ультимативные требования к Украине".

Если же давление будет направлено на Киев, то президент США потребует "договариваться так или иначе, потому что в противном случае не будет нашей помощи".

"Посмотрим. Я думаю, что все равно нужно дождаться, пока будет сформирован тот "мирный план", как они его там называют. По-видимому, он еще не готов окончательно", – указал эксперт.

Он считает, что для Трампа, вероятно, вопрос войны в Украине не приоритет, а всего лишь важная задача, "потому что он неоднократно говорил, что хочет решить и закончить" этот конфликт. Указанный вопрос является приоритетом для Украины, но не для нового руководства Америки.

"Поэтому дождемся инаугурации, и потом он наверняка уже соберет людей и спросит, что мы должны делать с Украиной. Там могут быть разные точки зрения, потому что это разные люди в его окружении. Вот тогда и будем смотреть, что будет в окончательном варианте "мирного плана", – подытожил Дубовик.

Как писал OBOZ.UA, назначенный избранным президентом США специальный представитель по вопросам Украины и России Джозеф Кит Келлог отложил визит в европейские столицы, в частности в Киев. Скорее всего, поездки состоятся уже после инаугурации Трампа. Мероприятие назначено на 20 января.

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