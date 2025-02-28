Путин своей варварской войной объединил украинский народ. В обычных условиях это заняло бы много лет. Не буду сейчас вдаваться в детали, почему так произошло и какие причины или факторы побуждали к разобщенности народа. Вместе с тем, еще много украинцев, которые были свидетелями выдающегося единения украинцев, когда провозглашалась Независимость Украины, а также в период двух Народных революций.

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Українці - свободолюбивий і волелюбний народ. Уся історія якого глибоко пронизана героїчною боротьбою українців за свою незалежність і свободу.

Путін сучасний правитель росії знову посягнув на свободу і незалежність українців. Пішов війною. Друга армія світу з чотирьох сторін напала на нашу країну. 22 лютого 2022 року навіки увійде в історію України, як один з найбільш трагічних днів і як один з найбільш героїчних днів в історії України.

Доля цієї війни була вирішена протягом декількох днів. Завдяки винятковій мужності і героїзму українського народу усі плани Путіна по швидкому захопленню України були знищені!

Гостомель і Мошун - врятували українську незалежність, як і сотні тисяч українських героїв багато з яких, ціною свого життя, кожний день цієї війни, зривають усі плани Путіна по захопленню України. Путін сподівався що вже через сім днів його агресори повністю знищать усі залишки супротиву і в Україні буде відновлена влада путінського маріонетки. До цього треба добавити дуже важливу обставину - бліцкріг путіна був зірваний виключно українським народом, територіальною обороною і звичайно ЗСУ. Нам ніхто не допомагав в цей час, нам не вірили, що ми можемо протистояти цій путінській навалі? Але ми вистояли і перемогли.

Чим би для нас це закінчилося, якби ситуація склалася по іншому - є багато обґрунтованих припущень про які тепер страшно говорити. Але після нашої перемоги про це повинен буде знати кожен українець, якою ціною добувалась ця перемога.

Але, поряд з героїзмом народу і збройних сил, надзвичайно важливим фактором є постать президента України.

Якби президент Зеленський зрадив український народ, як перед Другою світовою війною президент Чехословаччини Бенеш і погодився на капітуляцію, яку пропонував путін, або втік за кордон, то капітуляція України, була б справою декількох днів. Якби це сталося, ми б вже давно жили б в іншій країні, а точніше нинішньої України вже не існувало, а український народ був би частково знищений, замордований, або виселений і залишилась лише пʼята колона та нові поселенці, які заселялись би в українські будинки чи квартири і радувались, в яких чудових умовах жили українці і як добре, що колишніх власників цього житла путінська армія знищила або виселила освоювати півострів Таймир.

Але, на наше щастя, президент України Зеленський не зрадив український народ, не втік і не підписав капітуляцію, а став ефективним захисником української держави! Зумів організувати успішний опір агресору, за короткий строк відновити потужні ЗСУ, заручитися величезною міжнародною підтримкою.

Лідери багатьох країн світу повірили президенту Зеленському у його здатність очолити воєнну відсіч агресору, а міжнародна антипутінська коаліція - це видатне досягнення влади Зеленського.

Про українського президента можна багато що говорити, що він був не досвідчений політик, комік, проросійський, допустив багато помилок перед війною, будь що і багато з усього цього є правда! І що він на хвилі популізму несподівано прийшов до влади. Але це було до 22 лютого 2022 року.

Але, з того моменту як рано вранці 22 лютого 2022 року Зеленський, оголосив воєнний стан в країні і віддав ЗСУ наказ боронити нашу державу і народ, Зеленський став дійсно президентом України, який очолив боротьбу з ворогом!

Через три роки цієї трагедії, сотень тисяч загиблих, мільйонів переселенців, путін, нарешті, усвідомив, що Україну зброєю йому не перемогти.

Залишилось - два варіанти:

- або скинути Зеленського і привести до влади свою маріонетку, яка і підпише щось на зразок капітуляції;

- або знищити Україну, застосувавши ядерну зброю, а разом з Україною і усю Європу, а може і увесь світ.

З метою реалізації цього плану по заміні Зеленського, якого путін ненавидить лютою ненавистю, путінська пропаганда, спільно з усією потугою ФСБ і СВР , агентурою в пʼятою колоною і розвернули цю спецоперацію про "нелегітимного Зеленського".

Путін направив на реалізацію цього плану усі свої диверсійні пропагандистські можливості. Саме для цього і розкручується необхідність проведення нових виборів президента України. Те, що цього вимагає Путін цілком зрозуміло - Зеленський не підпише вигідну Путіну капітуляцію, тому і потрібні вибори, щоб в результаті "демократичного" волевиявлення, фактично в умовах воєнного стану, обрати маріонетку путіна. Але чому президент США Трамп підтримує цей план путіна для нас велика несподіванка.

Путін вже декілька разів пробував привести до влади в Україні свою маріонетку і чим це закінчилося він напевне памʼятає. Не має сумніву, що і ця вимога путіна закінчиться тим, як і для відомого російського військового корабля.

Немає сумніву в тому, що вимагати проведення виборів в умовах фактичної війни, можуть тільки вороги України, чи пʼята колона, яка діє за вказівкою своїх господарів.

Ми обовʼязково проведемо вибори і парламенту, і президента, але зараз нам потрібний справедливий мир і забезпечення реальної безпеки.

До речі, проведення виборів в умовах воєнного стану, це не ознака демократії, навпаки, ці вибори можуть істотно порушити право виборців на вільне волевиявлення!

Навпаки, зараз як ніколи Україні потрібно єднання українського народу, усіх українців де б вони не були, заради нашої спільної мети - справедливого миру і гарантії безпеки. І рекомендації путіна кого нам обрати президентом і у кого вищий рейтинг чим у Зеленського, нас не можуть цікавити. Нас може цікавити не коли в Україні відбудуться вибори, а коли путін буде на лаві Міжнародного Кримінального суду. А українці собі самі виберуть президента.

До речі, Вінстон Черчілль видатний політик і державний діяч світового масштабу, який мужньо взяв на себе сміливість і відважно повів британський народ до перемоги над Гітлером, після перемоги, програв вибори і після поразки консерваторів на загальних виборах у 1945 році став лідером опозиції.

Така демократія. І хто буде новим президентом України визначить тільки український народ.

Дуже важливо, що і найбільша опозиційна фракція в українському парламенті припинила блокувати роботу Верховної Ради, заради єдності українського народу у цей важкий час війни, а питання виборів і політичної конкуренції відклала до встановлення в Україні справедливого миру і гарантій безпеки.

Що цікаво, путін глибоко володіє ситуацією, повʼязаною з пропагандистською кампанією щодо дискредитації Зеленського, як президента України. І ще більш насторожує, що і президент Трамп підштовхує Зеленського до перевиборів.Багато чого іншого путін сказав в інтервʼю 24.02.25 року.

Що тут можна сказати. Легітимність і переобрання Зеленського - це елементарна спецоперація Путіна і його спецслужб, націлена тільки на те, щоб посіяти в Україні розбрат, дестабілізувати внутрішнє життя українців, яке і без виборів, надзвичайно тяжке. Якщо путін дійсно хоче зʼясувати який рейтинг у Зеленського і як йому довіряють українці, то найкраще що він може зробити, це вивести війська на міжнародновизнані кордони, припинити війну і українці проведуть вибори без порад путіна.

Коли аналізуєш причину чому так безсовісно президент Трамп висловлюється проти Зеленського, то стає очевидним, що це подобається путіну.

В Україні посада президента і особа, яка її займає не є "священною коровою", яку потрібно тільки обожнювати, як путіна в росії і не можна критикувати.За період незалежності в Україні президентська влада шість разів змінювалася, а премʼєр-міністрів, тобто керівників уряду було 19 осіб, які представляли різний політичний спектр, що є безумовним доказ демократичності країни. Натомість, в росії путін вже більше 25 років править країною і знищив усі навіть незначні паростки конкуренції і демократії, сподіваючись залишатися верховним правителем росії до кінця свого життя.

Синхронізація дій і заяв путіна і Трампа щодо нелегітимності Зеленського, свідчить лише про те, що це сплановані і узгоджені дії, які здійснюються в інтересах путіна. Чи була домовленість між путіним і Трампом про спільні дії щоб повалити Зеленського ми не знаємо, але виключати не можемо, оскільки є об’єктивні співпадіння.

Чи прийшов час захищати президента України?

Поки що він сам справляється з проблемами, які виникають.

Все інше цілком зрозуміло. У Трампа немає особливої любові до Зеленського, зважаючи на історію їх стосунків, а путін - ненавидить Зеленського і це теж зрозуміло, оскільки він не піддається на будь які погрози і шантаж.

А президента України українці неодмінно виберуть, але без підказок путіна.

Коли відбудуться вибори, це залежить виключно від путіна, коли він припинить війну і виведе свою армію за межі кордонів України.