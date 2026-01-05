"Смогли все проверить": Трамп заявил, что больше не верит в удар Украины по резиденции Путина. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в атаку Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. По его словам, удар, о котором с конца декабря безостановочно рассказывает Кремль, опровергла американская разведка.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами. Он добавил, что "что-то произошло достаточно близко", но "не имело никакого отношения" ни к Путину, ни к его резиденции.

Журналисты поинтересовались у президента США, изменилось ли его отношение к "атаке на резиденцию Путина" после того, как он резко раскритиковал Зеленского за такую "атаку".

"Я не верю, что тот удар состоялся. Есть что-то, что произошло достаточно близко, но не имело к этому никакого отношения", – ответил Трамп.

На это журналисты отметили, что после разговора с российским диктатором Трамп сразу поверил словам Путина – и поинтересовались причинами такой доверчивости.

"На тот момент никто этого (был удар по резиденции на Валдае или нет. – Ред.) не знал. То есть я впервые об этом услышал именно тогда. Он (Путин. – Ред.) заявил, что на его дом было совершено нападение. По состоянию на сейчас мы не считаем, что это действительно произошло, после того как смогли все проверить. Но это было первое, что мы вообще об этом услышали. Мы просто надеемся, что Россия и Украина смогут это урегулировать", – заявил президент США.

Американский президент также сказал, что США зарабатывают на боевых действиях, однако для него, мол, важно остановить гибель людей, в частности военнослужащих. При этом жалеет Трамп как украинских защитников, которые гибнут, защищая свой народ и государство, так и российских оккупантов, которые пришли в чужую страну убивать, грабить и оккупировать территории.

