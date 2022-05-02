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СМИ раскрыли новый секрет про сыновей Путина. Фото

Станислав Дощицын
Новости политики
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СМИ раскрыли новый секрет про сыновей Путина. Фото

Российская гимнастка Алина Кабаева в 2015 и 2019 годах родила президенту РФ Владимиру Путину двух сыновей в строжайшей секретности. Первый сын родился в одной из швейцарских клиник, а второй – в Москве по "решению президента". Об этом сообщил источник, связанный с акушером, присутствовавшим при родах в обоих случаях.

Сообщается, что акушер – это друг Путина, который покинул Россию 30 лет назад, а на сегодняшний день является гражданином Швейцарии. А источником информации выступает якобы личный друг Кабаевой, который знает акушера, сообщает издание The Daily Mail cо ссылкой на SonntagsZeitung.

Согласно информации источника, у Кабаевой не было других отношений, это было бы слишком опасно для нее.

Владимир Путин жмет руку Алине Кабаевой
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Также отмечается, что перед вторыми родами бывшая гимнастка несколько раз тайно ездила на прием врача в Лугано.

"Она настоящая спортсменка, очень прямая, без позерства. Она пришла с матерью и сестрой, но без телохранителей", – отметил источник.

Согласно неподтвержденным слухам, она вместе с детьми тайно находилась в шале в Швейцарии. Но несколько дней назад, после четырех месяцев непубличности, она появилась в Москве на подготовке к шоу "Алина 2022", где дала интервью на фоне букв Z – нынешнего символа захватнической войны России.

Алина Кабаева. На заднем фоне буква Z – символ захватнической войны Путина

Напомним, у Путина две официально признанные дочери – Мария и Екатерина, обе от первой жены Людмилы. Мария – эксперт по редким генетическим заболеваниям у детей. Екатерина – заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ, танцовщица рок-н-ролла.

Екатерина, дочь Путина
Мария, старшая дочь Путина

Обе они попали под санкции Запада, в отличие от Кабаевой и еще одной дочери, которую официально не признал Путин, Луизы Розовой (или Елизаветы Кривоногих). Луиза – дочь Светланы Кривоногих, ныне одной из самых богатых женщин России.

Луиза Розова (Елизавета Кривоногих), Владимир Путин

Многие считают, что именно Алина Кабаева стала причиной развода Путина с его первой женой Людмилой. На это намекал даже белорусский диктатор Александр Лукашенко, отмечая, что решение развестись было принято из-за того, что Кабаева "оказывала давление на президента".

Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Кабаева является матерью троих детей Путина, и она чудом избежала санкций, поскольку для него это очень чувствительная тема, писало издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.