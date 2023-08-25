Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает

Словения присоединилась к странам, предоставляющим гарантии безопасности для Украины, подписав декларацию, опубликованную во время саммита G7 в Вильнюсе (Литва). Президент Владимир Зеленский поблагодарил Любляну за поддержку Киева.

Видео дня

Гарант сообщил о присоединении страны к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины 25 августа. На своей странице в Twitter Зеленский поблагодарил правительство Словении и лично премьер-министра Роберта Голоба.

"Наши страны имеют общие ценности свободы и демократии, а также стремление к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества", – написал президент Украины.

Напомним: G7 приняла декларацию о гарантиях безопасности 12 июля. Лидеры согласовали рамочный документ – ожидается, что Киев подпишет отдельные договоры касательно безопасности с каждым из государств.

В "УП" отмечали, что в декларации предусмотрено консультации стран в случае нового нападения на Украину, а также "предоставление современного военного оборудования на суше, в воздухе и море с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация".

Одна из целей договора – сделать военную помощь стабильной, в том числе в случае смены власти в государствах-партнерах.

Кроме того, G7 взяла на себя обязательства касательно санкций против России, таких как арест активов, которые останутся заблокированными до выплаты репараций.

Как писал OBOZREVATEL, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Грецию. По результатам встречи с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, это европейское государство присоединилось к декларации G7 по гарантиям безопасности для нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!