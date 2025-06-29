Глава МИД Словакии предложил простить Россию

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар считает, что урегулировать конфликт между Россией и Украиной военным путем невозможно. Для дипломатического решения войны нужно налаживать контакты со страной-агрессором.

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Возможно, даже придется простить РФ все, что она сделала. Об этом Бланар заявил в эфире словацкого вещателя STVR.

Он сказал, что война, которую РФ ведет против Украины не имеет военного решения. Предотвращать конфликты необходимо "дипломатическими средствами и соблюдением международного права", отметил министр.

"Давайте вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией", – сказал он.

По словам Бланара, Запад должен найти способ сотрудничества с Россией.

"А может, даже простить все, что произошло", – добавил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Словакия заявила, что поддержит 18-й пакет антироссийских санкций ЕС, если получит взамен гарантии безопасности энергоснабжения и финансовую поддержку для компенсации возможных убытков. В случае их предоставления Братислава не будет блокировать санкционный процесс, как это делает Венгрия.

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