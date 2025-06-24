Словакия готова поддержать санкции против РФ, но есть нюанс: какие условия выдвинули ЕС

Словакия заявила, что поддержит 18-й пакет антироссийских санкций ЕС (Европейский Союз), если получит гарантии безопасности энергоснабжения и финансовую поддержку для компенсации возможных убытков. В случае их предоставления Братислава не будет блокировать санкционный процесс, как это делает Венгрия.

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Об этом пишет Euractiv. После заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе министр иностранных дел Юрай Бланар заявил, что 18-й пакет санкций, по предварительным оценкам, не повредит экономике Словакии.

"Переговоры все еще продолжаются, но, исходя из того, что обсуждалось до сих пор, очевидно, что пакет не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать", – заявил дипломат. Однако Братислава выдвинула четкие условия, что поддержка санкций возможна лишь при наличии гарантий, что страна не пострадает от сокращения или остановки поставок энергоносителей из России.

"Существуют также арбитражные риски, которые повлияют на Словацкую Республику – возможно, они будут достигать 20 миллиардов евро", – отметил Бланар, имея в виду потенциальные судебные иски со стороны России из-за досрочного расторжения контрактов. Такое заявление прозвучало вскоре после выступления венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, который сообщил, что Венгрия и Словакия якобы выступают против нового пакета санкций.

Однако, вечернее заявление Бланара свидетельствует о другом, что Словакия не планирует блокировать решение, а стремится получить гарантии безопасности и компенсации. Дипломатические источники, на которые ссылается издание подтверждают, что возражения Словакии имеют не блокировочный, а переговорный характер. В то же время, аналитики отмечают, что Словакия никогда фактически не прибегала к вето в отношении санкций, даже несмотря на жесткую риторику премьера Роберта Фицо.

Словакия стремится, чтобы будущие решения об энергетической независимости и финансировании были объединены с инициативой RePowerEU – стратегическим планом ЕС по энергетической трансформации. Именно поэтому, по словам Бланара, и он, и премьер Фицо хотят встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Дании Метте Фредериксен, чья страна будет председательствовать на обсуждениях RePowerEU.

Аналитик Йозеф Грабина считает, что ни одно правительство Словакии не пошло бы на реальное блокирование санкций, однако политическая риторика используется как инструмент давления. "Словакия не имеет истории быть 'бунтовщиком' на практике", – заявил он в комментарии изданию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, под западными санкциями находится около 400 российских танкеров, однако эксперты утверждают, что общее количество "теневого флота" РФ достигает от 600 до 1000 судов. Таким образом, реальный масштаб флота, который Россия использует для обхода санкций, в 1,5-2,5 раза превышает общеизвестные цифры.

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