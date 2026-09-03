"Слова Путина не вселяют оптимизма": Витакер заявил, что США будут помогать Украине защищаться. Видео

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Вашингтон готов помогать Украине защищаться столько, сколько будет необходимо. По его словам, последние заявления российского диктатора Владимира Путина не дают оснований для оптимизма в отношении мирного урегулирования.

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Об этом Мэтью Витакер заявил в интервью Fox Business.

Дипломат подчеркнул, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости прекратить убийства и закончить войну. В то же время для достижения мира, по словам Витакера, необходима готовность обеих сторон сесть за стол переговоров и договориться.

"Президент Трамп неоднократно заявлял, что убийства нужно прекратить. США готовы и способны помочь установить мир в этом конфликте, но для этого потребуется, чтобы обе стороны – украинцы и россияне –— сели за стол переговоров, засучили рукава и фактически договорились о решении", – сказал он.

США будут помогать Украине защищаться

В то же время Витакер заявил, что риторика Путина не свидетельствует о его готовности к прекращению войны.

"Недавние заявления российского президента не дают мне оснований для оптимизма по этому поводу", – отметил посол США при НАТО.

На этом фоне, по его словам, Соединенные Штаты должны обеспечить Украине возможность продолжать защищаться от российской агрессии до момента завершения войны.

"Поэтому мы должны обеспечить, чтобы Украина могла защищаться столько, сколько потребуется, пока нам не удастся положить конец этой войне", – подчеркнул Витакер.

Его заявление прозвучало после последних высказываний Путина, который, в частности, заявлял о якобы успехах российской армии на фронте, о замороженных переговорах и угрожал массированными ударами по энергетике Украины, при этом называя украинское руководство "террористами".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин 1 сентября заявил о подготовке масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Он также утверждал, что Украина якобы просит возобновить переговоры и личные встречи, тогда как Москва, по его словам, не ведет переговоров с "террористами". Путин также в очередной раз солгал об "успехах" РФ на поле боя.

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