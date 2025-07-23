'Скоростные, медленные, точные и менее точные': Трамп похвастался, что США скоро будут иметь больше всего в мире боеприпасов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что в течение следующих нескольких месяцев США вместе с Филиппинами, будут иметь больше боеприпасов, чем любая другая страна мира. Это произойдет после открытия американского "центра боеприпасов" в Субике, Филиппины.

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Трамп назвал строительство военной базы со складом боеприпасов в Субике "очень важным" для него лично, но добавил, что "всем союзникам нужны боеприпасы". Так он сказал во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.

"Через несколько месяцев у нас будет больше боеприпасов, чем когда-либо у любой страны. Мы будем иметь больше снарядов и ракет, чем когда-либо у любой страны. Да, это мне очень важно", – заявил он.

Трамп уточнил, что США и Филиппины будут иметь любые боеприпасы – "скоростные и медленные, точные и менее точные".

"У нас и без того есть все. Но мы будем иметь больше боеприпасов, чем любая страна когда-либо имела. Это очень важно для меня", – повторил он.

В свою очередь президент Филиппин заявил, что его страна приветствует и "соглашение по складу боеприпасов в Субике", и другие "соглашения с США в области обороны и безопасности".

"Это то, что мы считаем частью модернизации филиппинских вооруженных сил. А на самом деле это ответ на обстоятельства вокруг Южнокитайского моря", – сказал он.

Однако, по словам Фердинанда Маркоса-младшего, речь идет именно о филиппинском оружии, о "фактически помощи Соединенных Штатов Филиппинам в том, что мы называем нашей программой самообеспечения".

Так оба президента прокомментировали принятие Конгрессом США решения о производстве боеприпасов на Филиппинах.

Так или иначе, главное здесь не количество, а место. Очевидно, американский лидер, хотя и не говорит об этом прямо, считает, что таким образом происходит возвращение американской территории. Во время указанной встречи он несколько раз будущее производство в Субике "американской базой".

Субик – небольшой город, расположенный в одноименной бухте в провинции Замбалес. Американцы определили район залива Субик как место для своей ремонтной и снабженческой военно-морской базы еще в 1901 году. Два года спустя президент США Теодор Рузвельт объявил 283 квадратных километра земли в бухте военной резервационной зоной.

Но в 1956 году всю эту землю официально вернули под юрисдикцию Филиппин.

Как сообщал OBOZ.UA, в США рассчитывают, что Европа присоединится к вторичным санкциям против России. Министр финансов США Скотт Бессент недавно призвал страны ЕС последовать примеру США, если администрация президента Дональда Трампа введет 100-процентные пошлины в отношении РФ и тех стран, которые поддерживают ее, закупая нефть.

Подчеркнем, что министр объявил такой призыв, именно если в США введут указанные санкции. На момент призыва их уже ввела Великобритания.

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