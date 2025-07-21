'Это революционно': Бессент призвал Европу последовать США о введении вторичных пошлин на российскую нефть. Видео

В США рассчитывают, что Европа присоединится к вторичным санкциям против России. Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны ЕС последовать примеру США, если администрация президента Дональда Трампа введет 100-процентные пошлины в отношении РФ и тех стран, которые поддерживают ее, закупая нефть.

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Об этом Бессент сказал в эфире телеканала CNBC. Он прокомментировал инициативу, которая набирает обороты среди американских законодателей и имеет поддержку президента Дональда Трампа.

По его словам, Трамп изменил парадигму и впервые Сенат соглашается с его позицией об использовании тарифов как средства достижения внешнеполитических целей. Бессент назвал революционным такой шаг США в изменении подхода к геополитическому давлению.

"Мы не знаем, какой будет срок: десять, тридцать или пятьдесят дней, но любая страна, которая будет покупать российскую нефть, находящуюся под санкциями, будет облагаться вторичными тарифами до 100%. Итак, теперь Сенат соглашается с президентом Трампом, что пошлины являются средством достижения политических целей. И это революционно", – сказал министр финансов США.

Бессент призвал европейские страны присоединиться к американским пошлинам против России, если они будут введены.

"Президент Трамп изменил тон разговора. И я бы призвал наших европейских союзников, которые делают громкие заявления, последовать нашему примеру, если мы введем эти вторичные санкции", – сказал Бессент.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

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