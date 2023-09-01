Прошел один год и сто восемьдесят восемь дней войны. Сегодня карты ISW не показывают каких-либо существенных изменений линии фронта по сравнению со вчерашним днем. Наверное это и хорошо.

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Я очень опасаюсь, что слишком быстрое наступление на сравнительно узком участке фронта (как это происходит сейчас на Мелитопольском направлении между Новопрокоповкой и Вербовым) чревато риском фланговых ударов противника и угрозой окружения.

Поэтому пауза, на мой взгляд, после практически недельного наступления, вполне оправдана: нужно укрепить фланги, подтянуть артиллерию, свежие силы, тыловые службы и т.д.

Кроме этого задержка в наступлении может быть вызвана еще и тем, что россияне перебросили туда десантников из-под Лимана. Впрочем, об этом уже много писали. Кстати, переброска частей с Лиманского направления на Мелитопольское является очевидным признаком того, что резервы у путинских генералов исчерпаны.

Иначе они бы укрепляли южный фронт резервными частями из Крыма или из прифронтовых регионов России, где по идее должны стоять готовые вступить в бой резервы. А латание дыр на фронте методом “Тришкин кафтан” - ясное свидетельство того, что ни в Крыму, ни в России никаких резервов больше нет. А это значит, что взятая ВСУ на вооружение стратегия медленного “стачивания” российской армии достигает своих целей.

Разумеется, Путин может осенью провести еще одну мобилизацию. Но чем он вооружит новые триста-четыреста тысяч войск? По мнению большинства экспертов скорость, с которой ВСУ уничтожают российские танки, БМП, артиллерию и другие системы вооружений, превосходит темпы их производства и реновации со складов долговременного хранения.

Вот уже и Агиль Рустамзаде подтверждает, что помимо превосходства по танкам, ВСУ уже имеет преимущество и в артиллерии (как ствольной, так и реактивной). А это для меня лично очень важное свидетельство военного специалиста, к мнению которого я всем рекомендую прислушиваться потому, что он всегда очень осторожен в оценках и его прогнозы до сих пор были точнее, чем у большинства других аналитиков.

Я вчера довольно подробно остановился на атаке предположительно украинских дронов (дронов ли?) на псковский аэродром. Так вот сегодня эти атаки продолжились. Как впрочем и на другие российские города. Нет уже никаких сомнений, что эти атаки будут происходить все чаще и будут становиться все более мощными и эффективными. Война приходит в российскую глубинку уже не только в виде рекрутских наборов и похоронок, но и в виде воздушных налетов…

Что тут можно сказать? Остается лишь развести руками: посеявший ветер - пожнет бурю… Только одна эта банальность и приходит в голову. Удивительно, что Путин и Ко предполагали, что им удастся этого избежать.

Я понимаю, что в рамках доктрины “Киев за три дня” нет места для ответных ходов противника. Но эта утопия давно умерла. Уже больше года идет изнурительная и кровавая война на истощение. И как в рамках этой новой реальности можно было не предположить появления у противника средств для ответных ударов по объектам внутри России - мне совершенно непонятно.

Ведь даже если не переоценивать технологические возможности Украины, то все равно нельзя не признать, что они уж точно не ниже иранских. А значит Украина в состоянии произвести что-то подобное “Шахеду”. (Особенно если сильно припечет и это будет вопрос жизни и смерти).

А вот поди ж ты: путинские стратеги оказались абсолютно не готовы к такому повороту событий. Российские объекты в провинции оказались совершенно не защищенными от таких атак. Впрочем, может эти стратеги не очень-то и заморачивались на сей счет? Ведь мы не сильно удивимся, если узнаем, что им глубоко наплевать на российскую провинцию, верно?

Сегодня Герой России Дмитрий Уткин со всеми полагающимися ему воинскими почестями и с оркестром (чин по чину) был похоронен на Мытищинском военном мемориальном кладбище.

Это случилось буквально на следующий день после того, как другого Героя России - Евгения Пригожина похоронили украдкой, практически тайно (без всяких почестей) на маленьком и почти заброшенном Пороховском кладбище на северо-восточной окраине Питера.

Если кому-нибудь нужны еще какие-то доказательства того, что Пригожин был целью и это было именно преднамеренное убийство по приказу Путина, а никакая не авиационная катастрофа, то логика тут бессильна. Можете и дальше верить в то, что “Путин был не в курсе” и “Путинуэтоневыгодно”. И да, как я мог забыть: “Не-все-так-однозначно”!

Сегодня я с интересом посмотрел ролик с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. На этом видео Рамзан Ахматович, в свойственной ему оригинальной манере, сетовал по поводу того, что США ввели санкции против его матери. Он решительно потребовал, чтобы их “сняли” и причем “быстро”. Иначе он грозил “этого не простить” и “пойти на все”.

Меня, признаться, сначала очень удивил сам факт наложения американцами санкций на мать Кадырова. Я подумал: вот им делать нечего, докопались до старухи, которая сроду ни в какую Америку и не собиралась ехать. Она, наверное, и не знает где та Америка находится. И ей эти санкции так же безразличны, как, например, американским конгрессменам введенные против них российские санкции.

И тут вдруг такая эмоциональная реакция со стороны Рамзана Ахматовича. Я-то думал, что он от души посмеется над этим. Я прекрасно помню как он весело глумился над американскими санкциями, наложенными на него самого. С чего бы так болезненно реагировать на санкции против матери, которой по идее эти санкции должны доставлять еще меньше хлопот, чем самому Рамзану Ахматовичу?

И тут меня осенило! Вероятно его зарубежные счета и активы (хоть бы в тех же Эмиратах) записаны на мать! Именно поэтому американцам и есть дело до нее! Ничего не скажешь: удар под дых. Вот ведь оно как все вывернулось-то… Все, как говорится, что нажито непосильным трудом…

Ах, как я вам сочувствую, Рамзан Ахматович, как сочувствую. Впрочем, голыми мы приходим в этот мир, голыми и уйдем… Смирению и аскетизму учит нас и Библия и Коран. На все воля Божья… Аллах акбар!

Ну а нам всем я еще раз напоминаю: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!